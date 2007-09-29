لباسهای مقاوم در برابر باکتری و عوامل شیمیایی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نزدیک شدن به فصل زمستان و امکان ابتلای مردم به بیماری هایی واگیردار همچون آنفلوآنزا دانشمندان ایده ای همچون استفاده از لباس های ویژه برای محافظت از افراد را در ذهن می پرورانند. این ایده ای است که پشت تولید دو نوع لباس در خط تولید پوشاک شرکت Glitterati قرار گرفته است.

یکی از محققان برجسته دانشگاه کورنل در این پروژه لباس دو تکه ای شامل ژاکتی فلزی و تکه لباس دیگری از جنس طلا ساخته اند که این ایده را به واقعیت تبدیل می کند.

بر اساس گزارش پاپیولار ساینس، در ساخت این لباس ها از فناوری نانو در قالب استفاده از نانوذرات بهره گیری شده تا از استفاده کننده در برابر تهدیدات سلامتی شان از جمله مواد شیمیایی و ویروس های خطرناک محافظت کند.