به گزارش خبرنگار مهر، افخمی این مجموعه را به سفارش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با موضوع آتش نشانان برای شبکه تهران می‌سازد. فیلمنامه "عملیات 125" هم اکنون زیر نظر افخمی توسط گروهی از نویسندگان در حال نگارش است و این مجموعه داستانی بعد از ماه رمضان وارد مرحله پیش تولید خواهد شد.

افخمی قصد دارد در مجموعه "عملیات 125" از بازیگران حرفه ای سینما و تلویزیون استفاده کند. البته ساخت این سریال به بعد از اتمام فیلمبرداری پروژه "فرزند صبح" موکول خواهد شد. فیلمبرداری بخشی از این فیلم فردا در لوکیشن شهریار به اتمام می رسد و گروه به زودی برای گرفتن صحنه های فوت امام خمینی (ره) در بیمارستان آماده خواهند شد.

دکور بیمارستان توسط گروه طراح صحنه فیلم در استودیو عروج فیلم به طور مستقل ساخته شده و صحنه های بیمارستان بخش‌های پایانی فیلم "فرزند صبح" است. در این فیلم که به زندگی حضرت امام خمینی (ره) می پردازد، هدیه تهرانی، آتیلا پسیانی، عبدالرضا اکبری، محمدرضا شریفی نیا، هادی حیدری، الیکا عبدالرزاقی، آرمان ایرانپور و ... بازی می‌کنند.