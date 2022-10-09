به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر میر عبدالهی امروز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بنا و مبنا را حمایت قاطع از مدیر کلِ مسئول و مستقر خود می‌داند.

وی ضمن تشکر از خدمات و تلاش‌های مدیرکل سابق کتابخانه های لرستان که سال‌ها منشأ خیر بودند و آرزوی موفقیت برای وی در مناصب دیگر، گفت: برای همه عزیزان که آمده‌اند و برای همه عزیزان که رفته‌اند، آرزوی توفیق می‌کنم.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: اگر کار در کتابخانه را در مقام تجسم به عنوان یک مثلث تصویر کنیم، یک ضلع آن کتابدار، یک ضلع عضو و یک ضلع آن منبع کتابخانه‌ای است.

میر عبدالهی تصریح کرد: وظیفه قانونی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور که در ماده اول نیز به آن اشاره شده است نوعی از کتابخوانی است که به توسعه دانایی منجر می‌شود، یعنی افزایش اطلاعات عمومی و توسعه دانایی در رابطه با عضو معنا داشته و مدیر و کتابدار هم در خدمت عضو معنا پیدا می‌کنند.

وی به اهمیت عضو در کتابخانه‌های عمومی اشاره کرد و افزود: توسعه فضاهای فیزیکی کتابخانه‌ها برای مردم صورت می‌گیرد، صرفاً کتابخانه‌ها ساخته نمی‌شوند که کتابخانه‌ای ساخته شود، بلکه مردم را به جهان خواندن دعوت می‌کنیم.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه های عمومی کشور افزود: برخی بنا به دلایلی پایشان به کتابخانه باز نمی‌شود و امکان مراجعه ندارند، ما باید به سراغشان برویم و بر اساس رویکرد جدید کتابخانه‌ها به آنها ارائه خدمت دهیم و در این راستا کتابداران روستایی، کتابداران سیار در این راه فعال خواهند بود.