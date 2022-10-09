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۱۷ مهر ۱۴۰۱، ۲۱:۰۷

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی لرستان:

کتابخانه‌ها در لرستان یک باشگاه فرهنگی و اجتماعی می‌شوند

کتابخانه‌ها در لرستان یک باشگاه فرهنگی و اجتماعی می‌شوند

خرم‌آباد- مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی لرستان تاکید کرد: هر کتابخانه در این استان یک باشگاه فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد راستخانه امروز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان با بیان اینکه لرستان با تقدیم شش هزار و ۵۴۶ شهید به انقلاب، اظهار داشت: حقیقتاً شهدای گرانقدر کار همه ما به ویژه مدیران و مسئولین فرهنگی را مضاعف می‌کنند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم، خطاب به جوانان مطالبه کردند که با افزایش و ارتقای علم، دانش و آگاهی شانه زیر بار مسئولیت‌های انقلاب بگیرید، ایشان نیز در نامگذاری سال از واژه دانش استفاده می‌کنند، این اهمیت واژه دانش و علم قطعاً یک عقبه فرهنگی داشته و البته مأموریت کتابخانه‌های عمومی فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای ارتقای سطح علم و آگاهی و دانش اقشار مختلف مردم با در اختیار قرار دادن کتب مناسب، سالن‌های مطالعه و برگزاری برنامه‌های فرهنگی برای ترویج گفتمان کتاب و کتابخوانی از رسالت‌های ما در کتابخانه های عمومی استان را مضاعف می‌کند.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی لرستان در ادامه ضمن تشکر از حسن اعتماد دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور و استاندار لرستان و همچنین با تقدیر از خدمات مدیرکل پیشین کتابخانه های عمومی استان، افزود: در ادامه مسیر بحث تجهیز، تکمیل، بهسازی و اتمام پروژه‌هایی که در دست احداث هستند، با تمام توان پیگیری خواهد شد.

راستخانه، شعار هر کتابخانه یک باشگاه فرهنگی و اجتماعی را از دستور کارهای خود و همکارانش برشمرد و افزود: در دور مدیریتی جدید با توجه به ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های فرهنگی و ارتباط‌های مستمر با دستگاه‌های فرهنگی، انقلابی و بسیج اقشار در بحث ترویج گفتمان کتاب و کتاب‌خوانی و رسیدن به شعار «هر کتابخانه باید یک باشگاه فرهنگی و اجتماعی باشد»، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

وی با بیان اینکه رهبر حکیم انقلاب واژه کتابخوانی را در کنار واژه علم‌آموزی قرار دادند و فرمودند که امروز کتابخوانی و علم‌آموزی نه تنها یک وظیفه ملی بلکه یک واجب دینی است و در جای دیگر تاکید می‌کنند در جامعه اسلامی کتابخوانی باید همگانی و فراگیر شود، ابراز امیدواری کرد که در تحقق رهنمود رهبر فرزانه انقلاب، نمره قابل قبولی را کسب شود.

کد مطلب 5605676

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