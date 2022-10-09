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۱۷ مهر ۱۴۰۱، ۲۱:۱۹

در بیانیه مجمع نمایندگان مازندران آمده است؛

طرح ریزی آشوب های اخیر در اتاق های فکر آمریکای جنایتکار

طرح ریزی آشوب های اخیر در اتاق های فکر آمریکای جنایتکار

ساری- مجمع نمایندگان مازندران با محکوم کردن آشوب های اخیر، آن را طرح ریزی شده دراتاق های فکر آمریکای جنایتکار ورژیم کودک کش صهیونیستی دانستند که توسط اذنابش در داخل به مرحله اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مجمع نمایندگان مازندران آمده است: ایران به عنوان پدیده‌ای بی‌نظیر در تاریخ معاصر برهم‌زننده مهم‌ترین نقشه شیاطین یعنی به سقوط کشاندن انسان و مکارم ایمانی و اخلاقی، به شمار می‌رود.

در این بیانیه آمده است: معمار کبیر انقلاب اسلامی با برافراشتن پرچم توحید، استقلال و آزادی منادی همه‌ی ارزش‌ها و آرمان‌های بلند انبیا و ائمه‌ی طاهرین و اولیای الهی بود و خلف صالح و برترین شاگرد مکتبش، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز در تداوم این راه نورانی با هدایت خردمندانه و شجاعانه‌ی خویش، بیداری و خروش همه‌ی آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان و ملت‌های تحت ستم استکبار جهانی را موجب شد.

همچنین در آن تصریح شده است: ایران اسلامی با همه دشواری‌ها، کاستی‌ها، تحریم‌ها، جنگی تحمیلی و توطئه‌های همه‌جانبه، بواسطه ملتی نستوه، مقاوم و صبور و رهبری خردمند و مدبر، در حال فتح قله‌های علم و معرفت، یکی پس از دیگری است و این موفقیت چشم‌گیر و مداوم و گسترده، خشم شیاطین را برانگیخت. دشمنان غدار در هر دوره‌ای و به بهانه‌ای آرامش و امنیت کشورمان را هدف گرفته و هم‌چنان که رهبر بصیرمان فرمودند مردم آگاه ایران اسلامی چون سدی مستحکم در برابر دسیسه‌های دشمن می‌ایستند.

مجمع نمایندگان مازندران در این بیانیه تاکید کردند: تردیدی نیست که توطئه و فتنه اخیر نیزدر اتاق‌های فکر آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی طرح ریزی و توسط اذنابش و عمله های داخلی با حمایت و پشتیبانی رسانه‌های حیله گرش به مرحله اجرا درآمده است.

همچنین در این بیانیه آمده است: مردم مؤمن وهوشیار کشورمان با خروش بهنگام و حماسی خود در سراسر میهن اسلامی نشان دادند که تعرض به پرچم و امنیت کشور خط قرمز است و اغتشاشگران و آشوبگران جایگاهی در بین ملت ندارند وپرچمی را که امام راحل عظیم الشان ما برافراشت با درایت وتدابیر داهیانه رهبر حکیم و عالی مقام حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای همچنان در اهتزازخواهد بود و الهام بخش آزادیخواهان جهان از یمن و سوریه و بحرین و عراق و لبنان تا شمال آفریقا و آمریکای لاتین و افغانستان و پاکستان و دیگر ملت‌های آزاده است.

در ادامه آورده شده است: خادمان مردم ولایی و مؤمن مازندران دریازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ضمن تجدید عهد و پیمان با آرمان بلند امام راحل و شهدای سرافراز و رهبر حکیم انقلاب‌اسلامی با محکوم کردن اغتشاشات و تعرض به اماکن عمومی و مراکز نظامی و انتظامی مراتب سپاس وقدردانی خود رااز تلاش‌های ارزنده نیروهای خدوم انتظامی، سپاه، بسیج و سربازان گمنام امام زمان (عج) در راستای ایجاد امنیت و مقابله با ناآرامی‌ها اعلام می‌کنیم وبر این باوریم صف مردم عزیز ایران و حتی معترضان، از عده‌ای قلیل آشوب‌گر و فریب‌خورده جدا است.

همچنین اذعان داریم باید در فضایی منطقی و آرام و به دور از هیجانات کاذب، انتقادات دلسوزانه و مشفقانه طیف‌های مختلف جامعه شنیده شود و شرایط گفت‌وگوی صمیمی و سازنده در کشور شکل بگیرد. امید است با عبور عزتمندانه از شرایط حساس کنونی تحت هدایت‌های عالمانه رهبر معظم انقلاب و حفظ اتحاد وانسجام ملی آرمان‌های رفیع نهضت امام روح الله در همه ابعاد آن تحقق یابد.

کد مطلب 5605680

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