طرح ریزی آشوب های اخیر در اتاق های فکر آمریکای جنایتکار

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مجمع نمایندگان مازندران آمده است: ایران به عنوان پدیدهای بینظیر در تاریخ معاصر برهمزننده مهمترین نقشه شیاطین یعنی به سقوط کشاندن انسان و مکارم ایمانی و اخلاقی، به شمار میرود.
در این بیانیه آمده است: معمار کبیر انقلاب اسلامی با برافراشتن پرچم توحید، استقلال و آزادی منادی همهی ارزشها و آرمانهای بلند انبیا و ائمهی طاهرین و اولیای الهی بود و خلف صالح و برترین شاگرد مکتبش، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز در تداوم این راه نورانی با هدایت خردمندانه و شجاعانهی خویش، بیداری و خروش همهی آزادیخواهان و عدالتطلبان و ملتهای تحت ستم استکبار جهانی را موجب شد.
همچنین در آن تصریح شده است: ایران اسلامی با همه دشواریها، کاستیها، تحریمها، جنگی تحمیلی و توطئههای همهجانبه، بواسطه ملتی نستوه، مقاوم و صبور و رهبری خردمند و مدبر، در حال فتح قلههای علم و معرفت، یکی پس از دیگری است و این موفقیت چشمگیر و مداوم و گسترده، خشم شیاطین را برانگیخت. دشمنان غدار در هر دورهای و به بهانهای آرامش و امنیت کشورمان را هدف گرفته و همچنان که رهبر بصیرمان فرمودند مردم آگاه ایران اسلامی چون سدی مستحکم در برابر دسیسههای دشمن میایستند.
مجمع نمایندگان مازندران در این بیانیه تاکید کردند: تردیدی نیست که توطئه و فتنه اخیر نیزدر اتاقهای فکر آمریکای جنایتکار و رژیم کودککش صهیونیستی طرح ریزی و توسط اذنابش و عمله های داخلی با حمایت و پشتیبانی رسانههای حیله گرش به مرحله اجرا درآمده است.
همچنین در این بیانیه آمده است: مردم مؤمن وهوشیار کشورمان با خروش بهنگام و حماسی خود در سراسر میهن اسلامی نشان دادند که تعرض به پرچم و امنیت کشور خط قرمز است و اغتشاشگران و آشوبگران جایگاهی در بین ملت ندارند وپرچمی را که امام راحل عظیم الشان ما برافراشت با درایت وتدابیر داهیانه رهبر حکیم و عالی مقام حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای همچنان در اهتزازخواهد بود و الهام بخش آزادیخواهان جهان از یمن و سوریه و بحرین و عراق و لبنان تا شمال آفریقا و آمریکای لاتین و افغانستان و پاکستان و دیگر ملتهای آزاده است.
در ادامه آورده شده است: خادمان مردم ولایی و مؤمن مازندران دریازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ضمن تجدید عهد و پیمان با آرمان بلند امام راحل و شهدای سرافراز و رهبر حکیم انقلاباسلامی با محکوم کردن اغتشاشات و تعرض به اماکن عمومی و مراکز نظامی و انتظامی مراتب سپاس وقدردانی خود رااز تلاشهای ارزنده نیروهای خدوم انتظامی، سپاه، بسیج و سربازان گمنام امام زمان (عج) در راستای ایجاد امنیت و مقابله با ناآرامیها اعلام میکنیم وبر این باوریم صف مردم عزیز ایران و حتی معترضان، از عدهای قلیل آشوبگر و فریبخورده جدا است.
همچنین اذعان داریم باید در فضایی منطقی و آرام و به دور از هیجانات کاذب، انتقادات دلسوزانه و مشفقانه طیفهای مختلف جامعه شنیده شود و شرایط گفتوگوی صمیمی و سازنده در کشور شکل بگیرد. امید است با عبور عزتمندانه از شرایط حساس کنونی تحت هدایتهای عالمانه رهبر معظم انقلاب و حفظ اتحاد وانسجام ملی آرمانهای رفیع نهضت امام روح الله در همه ابعاد آن تحقق یابد.
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