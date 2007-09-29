صنعت عسل در لرستان به جایگاه واقعی خود دست نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، لرستان با داشتن رتبه هفتم تولید عسل کشور یکی از قطب های تولید این محصول با کیفیت برتر در کشور محسوب می شود.
تنوع گل و گیاه در دشت های لرستان، باورهای بومی و عشایری مردم و شرایط مناسب آب و هوایی این استان همگی از دلایل کیفیت مرغوب و ممتاز عسل لرستان محسوب می شود که متاسفانه با وجود این مواهب خدادادی هنوز این صنعت جایگاه واقعی خود را در بخش تولید و صادرات استان به دست نیاورده است.
معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این مطلب که هنوز صنعت عسل در لرستان به جایگاه و شان واقعی خود دست نیافته، اظهار داشت: طبق آخرین آمار مربوط به سال گذشته بیش از 97 هزار و 700 کلونی بومی و مدرن زنبور عسل در استان وجود دارد.
برزو رضاییان تصریح کرد : در سال 85 از این تعداد کلونی بیش از 750 تن عسل برداشت شده است .
وی با بیان اینکه علاوه بر عسل محصولات دیگری نظیر گرده گل و موم نیز از کلونی های استان برداشت شده است بیان داشت: در سال گذشته بیش از 30 تن موم نیز از کلونی های زنبور عسل لرستان برداشت شده است .
معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه یادآور شد: در بخش های مرتبط به زنبور داری استان بیش از هزار و 300 نفر به صورت مستقیم و 1000 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال دارند.
مسئول اداره مبارزه با بیماری های طیور، آبزیان و زنبور عسل لرستان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به این که عسل لرستان می تواند در بخش صادرات موفقیت زیادی داشته باشد اظهار داشت: ورود به بحث صادرات این محصول نیازمند برنامه ریزی های اصولی و مدون است .
دکتر ناصر جمالی تصریح کرد : شناسایی زنبورداران مستعد ، برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی ، حمایت از زنبور داران و همچنین تدوین برنامه های کوتاه مدت و درازمدت می تواند نقش موثری در گسترش این صنعت و رسیدن آن به جایگاه واقعی خود در بخش صادرات داخلی و خارجی داشته باشد.
یکی از تولید کنندگاه عسل در لرستان نیز در گفتگو با مهر گفت: مشکلات موجود در این صنعت موجب شده است که تولید کنندگان تمایل زیادی به سرمایه گذاری های کلان در این بخش نداشته باشند و همین امر باعث شده که لرستان تا حدود زیادی از این صنعت عقب باشد.
وی اضافه کرد: عدم توان مالی در خرید دستگاه های پیش رفته و مکانیزه یکی از مهم ترین دلایل عدم تمایل تولید کنندگان به سرمایه گذاری در این صنعت است.
محمدی با اشاره به اینکه ورود به این عرصه با توان موجود تولید کننده ریسک بالایی را می طلبد اظهار داشت: ارائه تسهیلات با سود و بهره بانکی کم و حمایت های دولت از راهکارهای موثر برای جذب تولید کنندگان برای حضور فعال تر در این عرصه است .
یکی از فروشندگان عسل در خرم آباد نیز در گفتگو با مهر با انتقاد از این که هم اکنون یک تشکل انسجام یافته و عمومی برای تحت پوشش قرار دادن زنبور داران، تولید کنندگان و فروشندگان عسل وجود ندارد اذعان اداشت: عسل تولید شده در لرستان به صورت بومی تولید می شود که برای صادر کردن این عسل به خارج از کشور نیازمند فراهم کردن امکانات تولید مکانیزه و مدرن این محصول هستیم.
با این اوصاف به نظر می رسد اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان برای صادرات عسل و فراهم کردن شرایط مصرف این محصول در داخل، رونق بیش از پیش این محصول و همچنین توسعه این صنعت را در لرستان به دنبال خواهد داشت.
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