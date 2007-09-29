ترسیم مسیر ویژه عابر پیاده مقابل مدارس تهران برای نخستین بار

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهدی کارگر آزاد ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: این طرح تا کنون در 141 معبر منتهی به مدارس در قالب طرح جهادی در همه مناطق تهران قبل از درب مدارس و موسسات آموزشی ترسیم شده است.

وی افزود: همچنین به منظور اعلام حق تقدم عبور و ایمنی تردد در تقاطع ها نیز مثلث های حق تقدم در عرض تقاطع های فرعی فاقد چراغ راهنمایی ترسیم می شوند که تاکنون بالغ بر126 تقاطع این علائم ترسیم شده اند.

مدیر عامل شرکت عرف ایران با اشاره به اجرای یکی دیگر از طرح های جدید خط کشی بنام خط کشی شطرنجی تقاطع تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون این طرح در 150 تقاطع در سطح شهر تهران به اجرا درآمده که هدف از ترسیم آن اعلام ممنوعیت توقف وسایل نقلیه در سطح تقاطع جهت حرکت بدون وقفه وسایل نقلیه در محدوده خط کشی شده است.

وی تاکید کرد: این طرح از سیاست های حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است که باعث کاهش علائم عمودی و افزایش علایم افقی در سطح معابر و ضریب ایمنی در عابر پیاده و رانندگان می شود.