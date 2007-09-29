موسیقی صدا و سیما باید هویت داشته باشد

"فرهنگ شریف " نوازنده تار با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : رادیو و تلویزیون نقش بسزایی در شکل گیری و پرورش نیروهای انسانی هنراز گذشته های دور تا کنون داشته است و خوشبختانه شاهد هستیم که حضور و قدرت این هنر درگذشته به خصوص در رادیو تا اندازه ای بوده که هنوز هم پس از گذشت سال ها از برنامه "گلها" با آثار مانگاری که در آن دوران تولید شد به عنوان مرجع و دوران طلایی هنر موسیقی یاد می کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : با گذشت زمان و جریان هایی که در موسیقی پس از انقلاب به وجود آمد نقش این رسانه در ارائه آثار ارزنده به خصوص در یک دهه اخیر کم رنگ شد و در حال حاضر انواع و اقسام برنامه های غیر تخصصی را بدون کارشناسی درست عرضه می کنند که این مسئله بیش از هر عنوانی در جهت تخریب و پایین آوردن مقام هنر موسیقی عمل می کند.

این نوازنده تار در خصوص کیفیت آثار تولید شده در صدا و سیما گفت : یکی از معضلات برنامه های ارائه شده در رادیو و تلویزیون وجود تهیه کننده های غیر متخصص است که از پخش هر گونه اثر نامطلوبی به نام موسیقی پرهیزنمی کنند ؛ به نظرمن این مسئله با تشکیل یک شورای کارشناسی کارآمد که بر تمامی آثار پخش شده نظارت داشته باشد برطرف خواهد شد.

فرهنگ شریف در پایان با انتقاداز نحوه پخش آثار موسیقی از تلویزیون گفت : پخش موسیقی با تصاویر غیر مرتبط و ذکر نکردن نام صاحب اثر،بی احترامی به هنر موسیقی ومخاطب است که باید مدیران فکری به حال این معضلات بکنند.