دولت نهم در خدمت رسانی به جانبازان پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی در این بازدید با اشاره به جوانمردی و ایثار جانبازان در راه حفظ استقلال و سربلندی جمهوری اسلامی ایران در برابر ابرقدرتها گفت: جانبازان به عنوان سمبل پایداری و سازش ناپذیری ملت ایران در برابر ابرقدرت های سلطه جو، مورد تکریم و تجلیل دائمی ملت هستند.

وی جانبازان را نماد مقاومت و پیروزی دانست و افزود: نسل حاضر در جامعه مدیون ایثارگری ها و جانفشانی جانبازان و شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس است.

فیاضی عنوان کرد: جانبازان هستی خود را فدای انقلاب کردند تا دانش آموزان بتوانند به راحتی در مدارس جامعه اسلامی ایران درس بخوانند.

وی تصریح کرد: نسل جدید انقلاب با خاطرات و فرهنگ دفاع مقدس فاصله ها دارد و آموزش و پرورش به عنوان متولی این بخش باید با همکاری سایر دستگاه های مرتبط در جهت اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس و کلاس های درس تلاش بیشتری کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران از معلمان، مربیان و مدیران خواست ضمن نگاه ویژه به مقوله دفاع مقدس، ایثار و از خود گذشتگی در مدارس، توجه جدی به فرزندان شهید، جانباز و ایثارگر داشته باشند.

