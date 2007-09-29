به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، بر اساس همکاری های به وجود آمده میان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران و سراداره زمین شناسی تاجیکستان ، کارشناسان ایرانی موفق به راه اندازی سایت ژئومتیکس و gis، پایگاه داده های علوم زمین و گروه فناوری اطلاعات برای اولین بار در این کشور شدند.

بنا به این گزارش تنی چند از کارشناسان تاجیکستان درایران به کمک کارشناسان گروه GIS سازمان زمین شناسی کشور آموزشی دیده که چگونگی کار کردن با نرم افزارهای gis ، نحوه ورود اطلاعات ، چگونگی رقومی کردن نقشه های کاغذی از جمله این آموزش ها بوده است.

در ادامه در فاز دوم این پروژه که باحضور کارشناسان ایرانی در تاجیکستان آغاز شد، رقومی کردن لایه های اطلاعاتی لازم برای مدلسازی و پتانسیل یابی مواد معدنی روی نقشه های زمین شناسی ، ژئوشیمیایی و آب شناسی این کشور شروع و 4 ورقه یک پنجاه هزارم زمین شناسی ، نقشه های ژئوشیمی عناصر مختلف مانند طلا ، مس ، سرب و روی و قسمت هایی از داده های ژئوفیزیک هوایی این کشور به عنوان مطالعات موردی رقومی شد.

در آینده بحث مدلسازی و چک صحرایی تا به دست آوردن مناطق امید بخش معدنی ادامه پیدا خواهد کرد.