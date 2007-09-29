بیشترین تخلف واحدهای ثبتی « دریافت هزینه اضافی» است

محمد علی یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : در بسیاری از تخلفات واحدهای ثبتی، خود مردم دخیل هستند به گونه ای که در بسیاری از موارد، عدم آشنایی آنان از قوانین ثبتی و بی توجهی به هزینه های ثبتی که در دفاتر نصب شده، باعث تضییع شدن حقوق آنان می شود .

وی همچنین دریافت هزینه های ثبتی در دفاتر را یکی دیگر از تخلفات واحد های ثبتی عنوان کرد و افزود : با وجود اینکه تاکید شده که هزینه های ثبتی به بانک واریز شود اما برخی دفاتر این هزینه ها را مستقیم از مردم دریافت می کنند.

مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به بازرسی مستمر از واحد های ثبتی اشاره کرد و افزود: عملکرد دفاتر ثبتی به صورت مستمر از سوی بازرسان مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم با مسئول دفتر صورت خواهد گرفت.

یادگاری خاطر نشان کرد: اثبات دریافت وجه اضافی از سوی دفاتر ثبتی چندان آسان نیست بنابراین تاکید می کنیم مردم به هزینه های ثبتی که در دفاتر نصب شده توجه کنند و فقط نسبت به پرداخت این هزینه ها اقدام کنند.