طرح تدوین کارنامه پژوهش در آستان قدس رضوی در حال اجراست

جواد دیانتی نیت در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، هدفمند کردن بودجه های پژوهشی با رسالت آستان قدس رضوی، فعال کردن بخش پژوهش در آستان قدس، هدایت و کنترل امر پژوهش در موسسات فرهنگی آستان قدس رضوی و هدایت و کنترل و بررسی وضعیت موجود پژوهشی در این موسسات را از دیگر اهداف این طرح دانست.

وی با اشاره به تاریخ آغاز این طرح در خردادماه 86، فعال بودن هفت موسسه از بین 11 موسسه فرهنگی آستان قدس رضوی در امر پژوهش را یکی از نتایج این طرح عنوان کرد.

دیانتی خاطرنشان کرد: بنیاد پژوهش ها با 45 پژوهش در سال 85، مقام نخست را به خود اختصاص داده است.

وی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی با 43 پژوهش و سازمان کتابخانه ها و موزه ها ومرکز اسناد با 33 پژوهش به عنوان موسساتی که به ترتیب حائز بیشترین رتبه بودند، یاد کرد و بیان داشت: مرکز آموزش ضمن خدمت با سه پژوهش، کمترین میزان پژوهش را به خود اختصاص داده است.

دیانتی ادامه داد: از مجموع 178 پژوهشی که در آستان قدس رضوی در حال انجام بوده است، 110 پروژه که معادل 1/61 درصد آنها بوده، به اتمام رسیده است.

وی از 68 پروژه (معادل 2/38 درصد کل طرح) به عنوان درصد باقی مانده طرح یاد کرد و ضمن توضیح بحث خویش فرما و کارفرما به عنوان انواع طرح پژوهشی، گفت: در طرح خویش فرما، موسسات آستان قدس در پاسخ به رفع نیازهای پژوهشی خود، اعتبار طرح های پژوهشی را خود تامین کرده ند و در بحث کارفرما، موسسات پژوهشی آستان قدس به دیگر واحدهای آستان قدس ارائه خدمات پژوهشی می دهند.

وی یادآور شد: از 178 پروژه، 126 پروژه (معادل 7/70 درصد طرح) از نوع خویش فرما و 49 پروژه دیگر (معادل 5/27 درصد طرح) از نوع کارفرما بوده است.

دیانتی نیت با اشاره به سه پروژه باقی مانده (معادل 9/0 درصد از طرح) به عنوان پژوهش هایی که از سوی موسسات فرهنگی آستان قدس پشتیبانی شده اند، یاد کرد.