سایه زمین خوار بر دانشگاه یزد / رئیس جمهور الهام را مامور پیگیری کرد

سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : زمینی در نزدیکی دروازه قرآن یزد به وسعت چندین هکتار در سالها پیش به عنوان ایستگاه تحقیقاتی کویر شناسی در اختیار دانشگاه یزد قرار گرفت. این زمین ها در زمانی که در اختیار ایستگاه تحقیقاتی قرار گرفت خارج از محدوده شهری بود.

رئیس دانشگاه یزد اضافه کرد : دانشگاه در این سالها از این زمین ها استفاده تحقیقاتی کرده است اما به دلیل کمبود بودجه، نتوانسته است این زمین ها را دیوار کشی کند.

وی با بیان اینکه یک زمین خوار از طریق دادگاه اقدام به اخذ مالکیت زمین های ایستگاه تحقیقاتی کویر شناسی کرده است، افزود : این زمین خوار پس از آنکه مالکیت زمین را به نام خود گرفته است، زمین ها را به یک سری افراد فروخته و اکنون سالیان سال از فروش این زمین ها توسط این زمین خوار گذشته است.

دکتر میر محمدی میبدی اضافه کرد : دانشگاه هنوز نیز در ایستگاه کویر شناسی فعالیت دارد و دانشجویان از این مکان استفاده می کنند اما بیشتر نگران تخریب آن هستیم.

رئیس دانشگاه یزد از تخریب زمین های ایستگاه تحقیقاتی کویر شناسی دانشگاه یزد به واسطه کاشت درخت در این زمین ها ابراز نگرانی کرد.

وی از مذاکره با شخص رئیس جمهوری در حاشیه برنامه های اجلاس اخیر روسای دانشگاهها جهت رفع معضل مالکیت زمین های دانشگاه یزد خبر داد و به مهر گفت : دکتر احمدی نژاد این موضوع را به دکتر الهام ارجاع دادند و اکنون پیگیری ها از سوی ایشان صورت می گیرد. البته با سازمان مسکن و شهرسازی نیز مذاکره شده است.

رئیس دانشگاه یزد از جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به زمین های ایستگاه تحقیقاتی کویرشناسی دانشگاه یزد برای ارائه به دکتر الهام وزیر دادگستری خبر داد.