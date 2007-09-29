به گزارش خبرنگار مهر کارشناسان معتقدند فرزند سالاری که ارمغان عصر جدید می باشد موجب شده تا فرزندان در خانواده هر آنچه می خواهند انجام دهند و به دلیل عدم مهارتهای کافی برای تشکیل زندگی مشترک با بینشی نادرست و بعضاً ناقص وارد زندگی شوند و از انجایی که تحمل کوچکترین مسائل را ندارند، اقدام به طلاق کنند.

بنابر این گزارش، سه ساله اول زندگی مشترک زمانی است که زوجین با هم به هماهنگی و توافق می رسند و به همین دلیل در این زمان بیشترین مشکلات رخ می دهد و اگر همسران بتوانند این مرحله را با آرامش پشت سر بگذارند، می توان به دوام زندگی امید داشت.

البته سطح توقع بالا به دلیل تحصیلات بالاتر و شاغل بودن زوجین نیز می تواند در کم تحملی آنها دخیل باشد. بسیاری از زوجهای جوان بر این تصورند که اگر جدا شوند نیز با توجه به تحصیلات خوب و درآمدی که دارند، مشکل چندانی نخواهند داشت از این رو تلاش کمتری برای مصالحه می کنند.

شایان ذکر است که در حدود یک پنجم از طلاقها هم در دهه اول زندگی مشترک رخ می دهد که خانواده ها می توانند با تشویق فرزندان به واقع بینی در ازدواج و یادگیری مهارتهای ارتباطی صحیح به فرزندانشان در این زمینه کمک کنند.