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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۵۲

عملیات اجرایی ۵ طرح هادی روستایی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

عملیات اجرایی ۵ طرح هادی روستایی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شهرکرد- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات اجرایی ۵ طرح هادی روستایی در این استان آغاز شد.

فرشید ریاحی سامانی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: این طرح‌ها در روستاهای قلعه‌مدرسه، حاتم‌آباد، میان‌جو، نصیرآباد و دهنوبارز شهرستان لردگان اجرا می‌شود.

وی افزود: برای اجرای طرح‌های هادی جدید در ۵ روستای شهرستان لردگان بیش از ۱۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود.

ریاحی همچنین از بهره‌برداری ۱۱ طرح هادی روستایی در چهارمحال و بختیاری به‌مناسبت روز ملی روستا خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح‌ها در ۴ شهرستان این استان بیش از ۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی یادآور شد: این طرح‌ها در روستاهای نیاکان، شهرک امام حسین (ع)، مالک‌آباد و مَوَرز در شهرستان کوهرنگ، روستاهای قَرَح، یونَکی، ناغان سُفلی و شهرک امام خمینی (ره) و شش‌بهره عُلیا از توابع شهرستان لردگان، روستای آبشاران سُفلی شهرستان کیار و روستای عزیزآباد شهرستان اردل به بهره‌برداری رسیده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری همچنین به راه‌اندازی طرح‌های کسب و کار طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی شهرستان بروجن در مهرماه جاری اشاره و تأکید کرد: برای اجرای این طرح‌ها ۴۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

ریاحی اظهار داشت: عملیات اجرایی احداث ۲۸۰ واحد مسکن روستایی ویژه محرومان شهرستان اردل با بیش از ۸۴۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شده که روند ساخت آن در حال انجام است.

کد مطلب 5605869

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