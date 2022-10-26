عملیات اجرایی ۵ طرح هادی روستایی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

فرشید ریاحی سامانی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: این طرح‌ها در روستاهای قلعه‌مدرسه، حاتم‌آباد، میان‌جو، نصیرآباد و دهنوبارز شهرستان لردگان اجرا می‌شود.

وی افزود: برای اجرای طرح‌های هادی جدید در ۵ روستای شهرستان لردگان بیش از ۱۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود.

ریاحی همچنین از بهره‌برداری ۱۱ طرح هادی روستایی در چهارمحال و بختیاری به‌مناسبت روز ملی روستا خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح‌ها در ۴ شهرستان این استان بیش از ۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی یادآور شد: این طرح‌ها در روستاهای نیاکان، شهرک امام حسین (ع)، مالک‌آباد و مَوَرز در شهرستان کوهرنگ، روستاهای قَرَح، یونَکی، ناغان سُفلی و شهرک امام خمینی (ره) و شش‌بهره عُلیا از توابع شهرستان لردگان، روستای آبشاران سُفلی شهرستان کیار و روستای عزیزآباد شهرستان اردل به بهره‌برداری رسیده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری همچنین به راه‌اندازی طرح‌های کسب و کار طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی شهرستان بروجن در مهرماه جاری اشاره و تأکید کرد: برای اجرای این طرح‌ها ۴۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

ریاحی اظهار داشت: عملیات اجرایی احداث ۲۸۰ واحد مسکن روستایی ویژه محرومان شهرستان اردل با بیش از ۸۴۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شده که روند ساخت آن در حال انجام است.