مدارس کشور باید تمام وقت فعالیت کنند

غلامحسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مدارس تمام وقت کلیه تجهیزات، لوازم و امکانات علمی، آموزشی، تفریحی و رفاهی وجود دارد و دانش آموزان در کنار آموختن علم و دانش از تمام وقت خود با برنامه ریزی به صورت مفید استفاده می کنند.

وی افزود: در سال جاری علاوه بر مدارس نمونه، بیشتر مدارس شاهد به صورت تمام وقت فعالیت می کنند و بر اساس بررسی های انجام شده، همه کشورهای توسعه یافته دارای مدارس پیشرفته و مجهز هستند زیرا توجه به آموزش و پرورش در یک کشور آینده آن مملکت را تضمین می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: مدرسه مهمترین عامل تحول در جامعه است و نقش مادر، جامعه و رسانه های گروهی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند و برای این که خروجی مدارس کشور مناسب باشد باید در مرحله اول در انتخاب، تربیت و ایجاد انگیزه معلمان توجه کرد به نحوی که احیای مراکز تربیت معلم و دانشگاه پیامبر اعظم (ص) و ایجاد شرایط مساوی برای معلمان با دیگر اقشار جامعه از جمله اقداماتی است که در این خصوص صورت گرفته است.

حیدری یادآور شد: توجه به اولیا و هماهنگی در روش های تربیتی بین اولیای دانش آموز و مدرسه یکی از عوامل تربیت صحیح فرزندان است که این رابطه باید توسط انجمن های اولیا و مربیان تنظیم و تقویت شود.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش توجه مردم به بحث تعلیم و تربیت و فرهنگ سازی در این زمینه را سومین عامل موفقیت روش های صحیح تربیتی عنوان کرد و متذکر شد: گرایش و توجه عموم به مسئله آموزش فرزندان جامعه، پرداخت هزینه های آموزش از طرف آنها و ارائه کمک های مردمی به این امر از مواردی است که باید در بین مردم فرهنگ سازی شود به نحوی که در بیشتر کشورهای توسعه یافته 70 درصد هزینه های آموزش توسط خود افراد تامین می شود.

وی با اشاره به میزان کمک های مردمی در سال گذشته به بخش آموزش گفت: سال گذشته مبلغ سه هزار و 200 میلیارد ریال از سوی مردم به این نهاد کمک شده است و متولیان امور خیریه نیز باید مردم را به سمت کمک به تجهیز مدازس سوق دهند.

حیدری تصریح کرد: توجه خاص به نماز، قرآن و مسائل دینی در مدارس برنامه ای است که در سال تحصیلی جدید مورد توجه ویژه مسئولان و مدیران آموزش و پرورش قرار گرفته است و گرایش مردم نیز به این سمت خوب بوده است به نحوی که سال گذشته 800 هزار نوآموز در سراسر کشور جذب یش دبستانی ها با گرایش قرآنی شده اند.