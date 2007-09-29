اولین کلکسیون زعفران ایران در پارک علم و فناوری خراسان گردآوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالله ملافیلابی ناظر این پروژه، ظهر امروز در جمع خبرنگاران در این پارک اظهار داشت: با توجه به اهمیت گیاه زعفران در ایران و فقدان بانک اطلاعاتی در زمینه خصوصیات گونه های وحشی این گیاه، همچنین عدم سهولت دسترسی به این گونه ها، ایجاد کلکسیون و و بررسی خصوصیات آنها صورت پذیرفت.
وی در ادامه افزود: بر اساس تحقیقات و گزارش های موجود در ایران، 9 گونه زعفران وجود دارد که در شمال و شمال غرب کشور پراکنده هستند که پارک علم و فناوری با توجه به خصوصیات گیاهی و همچنین زمان گلدهی و محل های پاکنش آنها شش گونه موجود را جمع آوری کرده است و در حال حاضر در محل مزرعه پارک علم و فناوری خراسان کشت می شود.
ملافیلابی خاطرنشان کرد: گونه زعفران جوقاسم، زراعی، بنفش، زاگرس همچنین زیبا و خزر، شش گونه ای هستند که در پارک گردآوری شده است.
وی در خصوص سه گونه دیگر بیان داشت: با تحقیقات انجام شده دو گونه دوگله ( زعفران سفید ) و گیلان به دلیل ساخت و سازهای اخیر در جاده چالوس در حال انقراض هستند.
ملافیایی ادامه داد: گونه " آلمه" که رویشگاه آن در جنگل گلستان است با توجه به حفاظتی بودن منطقه برای اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست جهت جمع آوری این گونه گیاهی اقدام نمودیم که تاکنون به دلیل عدم دریافت پاسخ مثبت، جمع آوری آن ممکن نشده و این در حالی است که گونه مذکور نیز در حال انقراض است.
وی ادامه داد: به منظور بررسی روابط خویشاوندی بین این گونه ها از نشانگر مولکولی رپیت استفاده شده که بر اساس آن دو گونه جو قاسم و زاگرس به ترتیب نزدیکترین گونه و گونه بنفش دورترین گونه به زعفران زراعی است.
ناظر این طرح گونه زعفران زراعی را گونه ای با کیفیت و خوراکی و دارویی دانست و افزود: بقیه این گونه ها به صورت وحشی رشد یافته و در به نژادی زعفران استفاده میشوند.
مشهد - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار در کشور اولین کلکسیون زعفران ایران توسط محققین پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی گردآوری شد.
به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالله ملافیلابی ناظر این پروژه، ظهر امروز در جمع خبرنگاران در این پارک اظهار داشت: با توجه به اهمیت گیاه زعفران در ایران و فقدان بانک اطلاعاتی در زمینه خصوصیات گونه های وحشی این گیاه، همچنین عدم سهولت دسترسی به این گونه ها، ایجاد کلکسیون و و بررسی خصوصیات آنها صورت پذیرفت.
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