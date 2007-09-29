اولین کلکسیون زعفران ایران در پارک علم و فناوری خراسان گردآوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالله ملافیلابی ناظر این پروژه، ظهر امروز در جمع خبرنگاران در این پارک اظهار داشت: با توجه به اهمیت گیاه زعفران در ایران و فقدان بانک اطلاعاتی در زمینه خصوصیات گونه­ های وحشی این گیاه، همچنین عدم سهولت دسترسی به این گونه­ ها، ایجاد کلکسیون و و بررسی خصوصیات آنها صورت پذیرفت.



وی در ادامه افزود: بر اساس تحقیقات و گزارش ­های موجود در ایران، 9 گونه زعفران وجود دارد که در شمال و شمال غرب کشور پراکنده هستند که پارک علم و فناوری با توجه به خصوصیات گیاهی و همچنین زمان گلدهی و محل­ های پاکنش آنها شش گونه موجود را جمع ­آوری کرده است و در حال حاضر در محل مزرعه پارک علم و فناوری خراسان کشت می­ شود.



ملافیلابی خاطرنشان کرد: گونه زعفران جوقاسم، زراعی، بنفش، زاگرس همچنین زیبا و خزر، شش گونه ­ای هستند که در پارک گردآوری شده است.



وی در خصوص سه گونه دیگر بیان داشت: با تحقیقات انجام شده دو گونه­ دوگله ( زعفران سفید ) و گیلان به دلیل ساخت و سازهای اخیر در جاده چالوس در حال انقراض هستند.



ملافیایی ادامه داد: گونه " آلمه" که رویشگاه آن در جنگل گلستان است با توجه به حفاظتی بودن منطقه برای اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست جهت جمع­ آوری این گونه گیاهی اقدام نمودیم که تاکنون به دلیل عدم دریافت پاسخ مثبت، جمع ­آوری آن ممکن نشده و این در حالی ا­ست که گونه­ مذکور نیز در حال انقراض است.



وی ادامه داد: به منظور بررسی روابط خویشاوندی بین این گونه ­ها از نشانگر مولکولی رپیت استفاده شده که بر اساس آن دو گونه جو قاسم و زاگرس به ترتیب نزدیکترین گونه و گونه بنفش دورترین گونه به زعفران زراعی است.



ناظر این طرح گونه زعفران زراعی را گونه ­ای با کیفیت و خوراکی و دارویی دانست و افزود: بقیه این گونه­ ها به صورت وحشی­ رشد یافته و در به نژادی زعفران استفاده می­شوند.