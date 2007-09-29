سه برد و سه تساوی برای ایران در مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای قهرمانی انفرادی مردان آسیا از 28 شهریورماه در سبو فیلیپین با حضور 73 بازیکن از 17 کشور درحال برگزاری است که در دور دهم مرتضی محجوب از استاد بین المللی فیلیپین برد و 6 امتیازی شد. احسان قائم مقامی با همایون توفیقی مساوی کرد، 5/4 امتیازی و توفیقی نیز 5 امتیازی شد، الشن مرادی شطرنجباز فیلیپین را برد و 5 امتیازی شد.

امیرباقری با استاد بین المللی کشورمیزبان مساوی کرد و 5/4 امتیازی شد. سید جواد علوم مقدم نتیجه را به هم وطن خود مهرداد اردشی سپرده و 5/4 امتیازی باقی ماند واردشی 5/5 امتیازی شد.

حمیدرضا پورشاهماری داور بین المللی کشورمان به دعوت کشورمیزبان مسابقات شطرنج قهرمانی مردان آسیا را قضاوت می کند.