به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین صدیقی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: پیش از سهمیه بندی بنزین ضریب اشغال اتوبوس های بین شهری حدود 50 تا 55 درصد بود که این رقم پس از سهمیه بندی بنزین به دلیل استفاده کمتر شهروندان از خودروهای شخصی به 70 تا 75 درصد رسید.

وی با تاکید برآنکه 90 درصد از حمل ونقل مسافر در کشور ما از طریق جاده ها صورت می گیرد گفت: در تابستان امسال به دلیل سهمیه‌بندی بنزین مردم کمتر تمایل ستفاده از خودروهای شخصی خود را داشتند و به همین دلیل برای سفرهای تابستانی از اتوبوس استقبال بیشتری شد.

صدیقی متذکر شد، در همه مسیر ها میزان استقبال شهروندان تهرانی از اتوبوس افزایش داشت اما در مسیرهای نزدیک مانند قم، زنجان و قزوین این افزایش بیشتر بود.

مدیرعامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران همچنین درباره احداث پاینه های جدید مسافربری تصریح کرد: در طرح جامع ، مکان یابی احداث پایانه های جدید بر مبنای مواردی مانند نزدیک بودن به شبکه بزرگراهی ، برخورداری از کارکرد ترافیکی و بالا بودن تقاضا برای سفرهای برون شهری بسته به میزان اعتبار تخصیص داده شده در دستور کار برنامه های اجرایی سازمان قرار گرفته است.