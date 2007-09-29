نشست فیلمسازان ایرانی و آمریکایی در جشنواره سینما حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت اعلام کرد مستند تحسین‌شده "عراق تکه‌تکه شده" ساخته لانگلی که در جشنواره روی پرده خواهد رفت، نامزد اسکار 2007 بوده و برنده جایزه‌ بهترین فیلم مستند، بهترین تصویربرداری، بهترین صدابرداری و بهترین تدوین از جشنواره ساندنس و جوایز متعدد دیگری از جشنواره‌های معتبر شده است.

پس از نمایش این فیلم در بخش ویژه "دو همسایه: عراق و افغانستان" جشنواره سینما حقیقت، لانگلی با سعید ابوطالب مستندساز و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به بحث و گفتگو درباره ساخت فیلم در عراق و شرایط این کشور اشغال‌شده می‌پردازند.

نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت طی روزهای 23 تا 27 مهرماه 1386 در تهران برگزار می‌شود.