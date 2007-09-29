تقویت بسیج در اولویت برنامه سپاه است / حضور گسترده بسیج در عرصه های مختلف مدیریتی نشانه بالندگی آن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد حجازی صبح امروز در مراسم تودیع خود که با حضور فرماندهی کل سپاه پاسداران افزود : بسیج در این سالها به لطف خدا توانسته به خوبی رشد کند زیرا ما در این نیرو از پشتیبانی های مادی و معنوی بسیار خوبی برخوردار بوده ایم.

وی افزود: در این سالها تلاش کردیم در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری گام برداریم که به لطف خدا امروز می توانم بگویم بسیج از رشد خوبی برخوردار شده است. بنده تلاش کردم در دوران مسئولیتم در نیروی مقاومت بسیج هر گاه لازم بود تا نیروهای بسیجی وارد میدان شوند آنها با تمام قوا به صحنه بیایند.

سردار حجازی ادامه داد: فشارهایی که از سوی بنده در دوران فعالیت در این سازمان وجود داشته به خاطر تحرک بیشتر بوده است زیرا همان تحرکات شما فرماندهان نیروی مقاومت باعث شده امروز ما شاهد رشد روز افزون بسیج در کشور باشیم و البته حضور نیروهای بسیجی در تمامی دستگاه های اجرایی کشور نشان از به ثمر نشستن تلاشهای شما در این راستا است.

فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج با بیان اینکه در فعالیت های بسیج نیز حتما نواقصی و نقدهایی وجود داشته است، گفت: امیدوارم در مسیر جدیدی که پیش رو داریم شاهد بالندگی هر چه بیشتر بسیج در راستای راهبردهای جدید باشیم . گر چه طی سالهای اخیر بسیج صاحب تجربه های بزرگی شده که در اکثر آنها نیز موفقیت داشته است.

در ابتدای این مراسم سردار مجید میراحمدی، جانشین نیروی مقاومت بسیج نیز طی سخنانی کوتاه از تلاش های سردار حجازی فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج تقدیر و تشکر کرد.

در این مراسم همچنین نماهنگی از سخنان مقام معظم رهبری و همچنین دوران فرماندهی سردار حجازی در خصوص فعالیت های بسیج برای حاضران پخش شد.