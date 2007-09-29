امام جماعت مسجدی در حلب سوریه ترور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، به گفته شاهدان و منابع بیمارستانی سوریه، سه نفر از همراهان محمود قول آغاسی معروف به ابوالقعقاع نیز زخمی شدند.



ابوالقعقاع اوایل سال 2005 میلادی به یمن رفت، اما یک سال پیش به سوریه بازگشت؛.وی پس از بازگشت به سوریه گروه موسوم به "غرباء الشام" را تاسیس کرد.

وی جوانان سوری را به پیوستن به این گروه ترغیب و آنها را به رفتن به عراق برای جنگ با نظامیان آمریکایی تشویق می کرد.

ابوالقعقاع چندی پیش در گفتگو با پایگاه اینترنتی العربیه هرگونه ارتباط با شبکه القاعده را تکذیب کرده بود.

وی سال 1973 در شهر حلب به دنیا آمد. ابوالقعقاع دوره دبیرستان را در حلب گذراند و برای ادامه تحصیل به دمشق رفت و در مقطع کارشناسی از دانشکده الهیات این دانشگاه فارغ التحصیل شد.

وی مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه اسلامی پاکستان در کراچی اخذ کرد.