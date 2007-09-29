سن ابتلا به آلزایمر در ایران پایین تر از کشورهای دیگر است

دکتر معصومه صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تعداد اندک متخصصین طب سالمندی در کشور خبر داد و افزود: بیش از 300 هزار نفر از جمعیت سالمند کشور مبتلا به بیماری آلزایمر است اما تعداد متخصصین طب سالمندی کمتر از 10 نفر است.

وی با اشاره به برگزاری همایش "شناخت بیماری آلزایمر" در آینده نزدیک، اظهار داشت: در این همایش، روشهای درمان دارویی و غیر دارویی و راهکارهای مقابله با مشکلات رفتاری و فیزیکی بیماران مبتلا به آلزایمر، ارائه می شود.

صالحی از ارائه آموزشهای مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر و مراقبین و همچنین سالمندی موفق در این همایش خبر داد و گفت: در این دوره آموزشی، پزشکان مغز و اعصاب، اعصاب و روان، طب سالمندی، روان شناسان و تخصص های مرتبط با دوره سالمندی و بیماری آلزایمر، حضور خواهند داشت.

مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران به کسب 5 امتیاز دوره بازآموزی توسط پزشکان حاضر در این همایش اشاره کرد و افزود: سن ابتلا به آلزایمر در ایران، تا حدودی کمتر از کشورهای دیگر است. به طوری که درصدی از مبتلایان به این بیماری، زیر 60 سال هستند.