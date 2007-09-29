به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ساووت تاون، نادیا احمد از دانشجویانی که در این سمینار آموزشی شرکت می کند گفت: باید این باورهای نادرست اصلاح و مردم از حقیقت ما مطلع شوند.

این سمینار آموزشی که از سوی شورای روابط اسلامی - آمریکایی به عنوان بزرگترین گروه مدافع حقوق مدنی مسلمانان آمریکا در مدرسه یونیورسال در بریچ ویو برگزار شد به موضوعاتی چون تفکر غیر مسلمانان درباره زنان محجبه و منشاء باورهای نادرست پرداخت .

این سمینار همچنین از دانشجویان مسلمان خواست اسنادی درباره زندگی مسلمانان تهیه کرده و برنامه مکاتباتی را با سایر دانشجویان در سایر دانشگاه ها توسعه دهند تا به ارائه چهره مثبت از اسلام و مسلمین بپردازند، چرا که بسیاری از فعالان مسلمان اعتقاد دارند باورهای نادرست اصولا از ترس و سوء تفاهم ناشی می شوند.

حنان عبدالله مشاور مدیر این مدرسه گفت: همه دانشجویان برای خدمت به جامعه و تربیت به عنوان رهبران فردا از این برنامه الهام می گیرند.

شرکت کنندگان در این کارگاه اظهار داشتند که چنین برنامه هایی می تواند به ایجاد تغییرات اساسی در دیدگاه غیر مسلمانان و انگیزه دار کردن فعالیت مسلمانان منتهی شود، چرا که پس از یازدهم سپتامبر موانع بسیاری در راه مسلمانان ایجاد شده اما اکنون زمان پر کردن شکافهای ایجاد شده است.

سمینار آموزشی رفع باورهای نادرست توسط دانشجویان مسلمان پنجشنبه 5 مهر ماه در شهر بریج ویو از ایالت ایلینویز برگزار شد.

