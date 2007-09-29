خط فقر در جامعه روستایی 2 برابر جامعه شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید کلانتری درجمع خبرنگاران دررابطه با برگزاری دومین همایش ملی توسعه روستایی ایران دردی ماه سال جاری، گفت: برگزاری دومین همایش ملی روستایی در سال 83 مقدمه تنظیم سند توسعه روستایی دربرنامه چهارم توسعه شد به طوریکه اطلاعات پایه بخش کشاورزی ازمذاکرات ومقالات مربوطه استخراج شد.

وی با اشاره به آسیب شناسی توسعه روستایی درزمینه مدیریت اجرایی ساختارها و نهادهای سیاست گذاردربخش کشاورزی، بیان کرد: درحال حاضرتوسعه روستایی دربخش اتفاق نیفتاده لذادردومین همایش ملی با مرورراهکارهای توسعه روستایی به کاهش نارسایی ها و کم توجهی ها به این بخش خواهیم پرداخت.

رئیس موسسه توسعه روستایی با اشاره به بکارگیری نتایج دومین همایش ملی روستایی دربرنامه 5 ساله توسعه،عنوان کرد: در حال حاضر مهمترین چالش پیش روی روستاها بحث اقتصاد ودرآمد است ضمن آنکه هم اکنون تولید کشاورزی و زندگی در روستاها نیزازاین چالش منفک نیست.

وی با اشاره به تاثیر توسعه اقتصاد درتوسعه روستایی، اظهار داشت: درحال حاضر جمعیت زیرخط فقردرجامعه روستایی 2 برابر جامعه شهری است . کلانتری سهم روستاها درتولید ناخالص داخلی را کمتر از 6 تا 7 درصد اعلام کرد و افزود: این درحالی است که جمعیت در روستاها 32 تا 33 درصد جمعیت شهری است که با ادامه روند فاصله میان شهرها و روستاها و نیزعدم سرمایه گذاری امکانات روستاها را با چالش جدی تری روبرو می کند.

وی نقش روستاها را حفظ منابع پایه و طبیعی دانست و گفت: درشرایط کنونی نقش روستاها در تامین امنیت ملی به خصوص در حاشیه مناطق کویری کشور مورد غفلت قرار گرفته است.

رئیس موسسه توسعه روستایی، بیان کرد: درحال حاضر بالای 20 خانوارروستایی دارای برق هستند که این میزان درقبل از انقلاب بالغ بر 10 خانواربوده است ، ضمن آنکه 80 درصد روستاهای کشوراز آب آشامیدنی بهره مند شده اند. این درحالی است که ایجاد امکانات مخابراتی و سایر امکانات رفاهی دیگر نتوانسته از مهاجرت آنان به شهرها جلوگیری به عمل آورد.

وی با تاکید برتغییرنگرش به توسعه روستایی از توسعه فیزیکی و محرومیت زدایی محیطی به توسعه اقتصادی و جامع ،بیان کرد: براساس برنامه سوم و چهارم توسعه،رشدو توسعه باید به صورت متوازن میان مناطق شهری و روستایی برقرارشود.

کلانتری با اشاره به عدم تسلط کشاورزان با سیستم بازاریابی کارآمد،افزود: درحال حاضردرمدیریت عرضه محصولات کشاورزی روستایی بیماری وجود دارد.

وی عنوان کرد: درمجموعه روستاهای کشور بالای 20 خانوار جمعیتی حدود کمتراز40 هزارروستا را شامل می شود که این میزان هم اکنون به حدود 38 هزارروستا کاهش یافته ضمن آنکه در گذشته روستاها با کمتر از20 هزار خانوارجمعیت حدود 65 هزارروستا و یا تک خانواربه بیش از 90 هزارنقطه می رسید که با تبدیل این روستاها به واحد های زراعی و تجمیع روستاها کاهش یافته است.

رئیس موسسه توسعه روستایی با اشاره به تغییرماهیت تولیدی روستاها به مصرفی بیان کرد: درحال حاضر مجموع سهم دهک اول و دوم در مناطق روستایی بالغ بر6/4 ودرمناطق شهری 6/5 است ضمن اینکه فاصله این دودهک درروستاها 20 درصد بالاتر ازجامعه شهری است

وی با اشاره به آمار سال 83 متوسط درآمد خانوارروستایی را معادل 27 میلیون ریال ودرجامعه شهری 47 میلیون ریال خواند و افزود: متوسط هزینه درجامعه شهری 51 میلیون ریال و درجامعه روستایی 33 میلیون ریال است.

کلانتری در پایان بزرگترین چالش جوامع روستایی ایران یعنی اشتغال و درآمد و ارائه راهکارها دراین رابطه را مورد تاکید قرار داد.