فردا رسانه های 48 کشور جشن مولوی را در ترکیه پخش می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی نیوز ترکیه، مراسم جشن و سرور تولد مولانا فردا در سرتاسر ترکیه از جمله استانبول، آنکارا ، آنتالیا و دیگر شهرهای این کشور برگزار می شود.

وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گفته است که شخصا در مراسم های مختلف جشن مولانا شرکت خواهد کرد و در مقبره این شاعر در قونیه نیز حضور خواهد داشت.

وی گفته است: اگر یونسکو سالی را به رومی اختصاص داد به این خاطر است که او هوادار صلح و همیشه به دنبال ترویج شکیبایی و همدردی بوده است و ما هم باید پیرو پیام او باشیم. دنیای ما نیازمند فلسفه و اندیشه های مولوی است و ما با سعی و تلاش خود در جهت ترویج شکیبایی و صلح می توانیم از این فلسفه حمایت کنیم.

بزرگترین مراسم جشن مولوی در ترکیه فردا با حضور وزیر فرهنگ این کشور و فرماندار قونیه با اجرای رقص های سماع در مقبره این شاعر واقع در قونیه برگزار خواهد شد. این مراسمم از سوی رسانه های تصویری 48 کشور به طور زنده پخش خواهد شد.