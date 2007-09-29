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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۵۴

تیم بسکتبال جوانان بدون تغییر به مالزی می رود

ترکیب تیم بسکتبال جوانان برای شرکت در مسابقات بین المللی مالزی تغییر نمی کند.

افشین رضاپور مربی تیم بسکتبال جوانان کشورمان ضمن بیان این مطلب به خبرنگارمهر گفت: 12بازیکنی که درمسابقات قهرمانی غرب آسیا و جام مهرام برای تیم جوانان به میدان رفتند برای سفر به مالزی هم معرفی  می شوند.

وی افزود: این کار فقط به منظور تشویق این بازیکنان و افزایش انگیزه و تجربه آنها برای ادامه کار و حضور موفق در رقابت های آتی انجام می شود.

رضاپوراظهارداشت: با این حال از روز 9 مهرماه که دور جدید تمرینات خود را شروع می کنیم 5 بازیکن جدید را درکنار ترکیب شناخته شده خود به اردو فرامی خوانیم  و تا پایان اردو (14 مهر) تمرینات آن ها را زیر نظر می گیریم تا در صورت تایید از آن ها برای رقابت های بعدی استفاده کنیم.  

مربی تیم بسکتبال جوانان تصریح کرد: آخرین مرحله تمرینات تیم جوانان با ترکیب تا 25 مهر یعنی یک روز پیش ار سفر به مالزی ادامه پیدا می کند اما پس از حضور دررقابت های مالزی مرحله جدید شناسایی بازیکنان مستعد و غربال آنها برای دعوت به اردوهای این تیم شروع می شود.    

کد مطلب 560624

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