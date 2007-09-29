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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۰۶

توافق گازی ایران و پاکستان

توافق گازی ایران و پاکستان

در هفتمین دور گفتگوهای هیئت های ایران و پاکستان که به منظور انعقاد یادداشت تفاهم صادرات گاز ایران به پاکستان در تهران برگزار شد، دو طرف درباره همه مفاد پیش نویس این سند توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این توافق شامل مسائل مالی ، حقوقی و فنی خط لوله و نیز سندی است که باید به عنوان پشتوانه فروش گاز به امضای سران کشورها برسد که احتمالا سه ماه دیگر خواهد بود.

براساس این تفاهم جمهوری اسلامی ایران سه میلیون متر مکعب گاز در روز به پاکستان صادر خواهد کرد و این صادرات از سال 2012 آغاز خواهد شد.

حجت الله غنیمی فرد ، نماینده ویژه وزیر نفت در مذاکرات خط لوله صلح ، در مصاحبه مطبوعاتی پس از این تفاهم در پاسخ به سئوالی درباره ابهامات در زمینه پایبندی هند به خرید گاز از ایران گفت :هندی ها رسما اعلام نکرده اند که خواهان خرید گاز از ایران نیستند و هنگامی که در این زمینه اعلام آمادگی کنند همین سند برای آنها معتبر خواهد بود .

نماینده ویژه وزیر نفت در مذاکرات خط لوله صلح گفت: قرارداد خط لوله صلح تا یک ماه دیگر (پایان ماه اکتبر، 9 آبان) آماده امضا از سوی سران ایران و پاکستان است.

همچنین فاروق قیوم ، معاون وزیر انرژی پاکستان ، درباره پایبندی دولتش به این توافق گفت : حتی اگر دولت پاکستان تغییر کند اسلام آباد به این توافق متعهد خواهد بود و در این زمینه زیر بار فشار امریکا نخواهد رفت .

کد مطلب 560625

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