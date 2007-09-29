تاریخ جدید حضور اکسیژن در اتمسفر زمین بدست آمد

به گزاش خبرگزاری مهر، پنج گروه از دانشمندان آمریکایی به سرپرستی زمین شناسان دانشگاه ایالت آریزونا که نتایج تحقیقات خود را در مجله ساینس منتشر کرده اند در بررسی های خود نشان دادند که اکسیژن در حدود 50 تا 100 میلیون سال زودتر از حدود 4/2 میلیارد سال قبل در زمین ظاهر شده است.

در حقیقت تاکنون تصور بر این بود که اکسیژن در حدود 4/2 میلیارد سال قبل در زمین بوجود آمده است اما اکنون این دانشمندان آثار اندکی از اکسیژن حاضر در اتمسفر زمین مربوط به 5/2 میلیارد سال قبل را کشف کردند.

این دانشمندان در دوره اجرای پروژه "Deep Time Drilling" در تابستان سال 2004 در منطقه آبگیر "هامرسلی" در غرب استرالیا یک صخره رسوبی را به طول تقریبا یک کیلومتر استخراج کردند.

این زمین شناسان در این عمق موادی را کشف کردند که میلیاردها سال قبل از اتمسفر به زمین فرود آمده بودند.

سپس این محققان مقدار فلزهایی مثل مولیبدن، اورانیوم و مس را که از این حفره بدست آمده بود اندازه گیری کردند چرا که این اندازه ها با میزان اکسیژن موجود در اقیانوس ها و در رسوبات زمینی منطبق است.

با این اندازه گیری ها، این دانشمندان موفق شدند تاریخ حضور سطح این گاز را در اتمسفر حداقل 50 میلیون سال قبل از زمانی که تاکنون درنظر گرفته شده بود، نشان دهند.

به گفته این دانشمندان در طی 5/4 میلیارد سال قبل، اکسیژن در اتمسفر زمین وجود نداشته است. پس از حدود دو میلیارد سال به دلایلی که هنوز ناشناخته است، سطح اکسیژن اتمسفر به سرعت افزایش یافته است. بررسی این تغییرات می تواند به درک بهتر واکنش های میان تولد زندگی، زمین شناسی و ترکیبات اتمسفر کمک کند. به علاوه می تواند در خصوص بررسی زندگی در سیارات خارج از منظومه شمسی نیز کاربردی باشد.