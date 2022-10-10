  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۲۵

رئیس پلیس راه لرستان خبر داد؛

کاهش ۸ درصدی تلفات ناشی از تصادفات در محورهای روستایی لرستان

کاهش ۸ درصدی تلفات ناشی از تصادفات در محورهای روستایی لرستان

خرم آباد- رئیس پلیس راه لرستان از کاهش هشت درصدی تلفات ناشی از تصادفات در محورهای روستایی این استان طی شش ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد زارع امروز دوشنبه در مراسم تکریم از فرهنگ یاران ایمنی و دهیاران نمونه ترافیکی استان لرستان از کاهش هشت درصدی تلفات ناشی از تصادفات در محورهای روستایی طی شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

وی گفت: علیرغم اینکه تنها هفت درصد تردد جاده‌ای در محورهای روستایی صورت می‌گیرد اما ۱۵ درصد تصادفات در این محورها اتفاق می‌افتد.

رئیس پلیس راه لرستان بیان داشت: این امر به دلیل سرعت بالای وسایل نقلیه است و باید با فرهنگ سازی و آموزش ایمنی نسبت به رفع این نقیصه اقدام کنیم.

کد مطلب 5606394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه