کاهش ۸ درصدی تلفات ناشی از تصادفات در محورهای روستایی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد زارع امروز دوشنبه در مراسم تکریم از فرهنگ یاران ایمنی و دهیاران نمونه ترافیکی استان لرستان از کاهش هشت درصدی تلفات ناشی از تصادفات در محورهای روستایی طی شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

وی گفت: علیرغم اینکه تنها هفت درصد تردد جاده‌ای در محورهای روستایی صورت می‌گیرد اما ۱۵ درصد تصادفات در این محورها اتفاق می‌افتد.

رئیس پلیس راه لرستان بیان داشت: این امر به دلیل سرعت بالای وسایل نقلیه است و باید با فرهنگ سازی و آموزش ایمنی نسبت به رفع این نقیصه اقدام کنیم.