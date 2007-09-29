به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، حجت الاسلام علی عسگری نماینده مشهد و سخنگوی فراکسیون حزب الله مجلس هفتم در حاشیه جلسه علنی امروز به خبرنگاران گفت که جلسه فراکسیون متبوعش از ساعت 15 تا 16 فردا یکشنبه در محل کمیسیون تلفیق و با حضور سرپرست وزارت صنایع برگزار می شود.

وی افزود: در این جلسه محرابیان باید پاسخگوی سئوالات اعضای فراکسیون در باره مسائل اجرایی مربوط به سهمیه بندی بنزین که به طور کامل عملیاتی نشده باشد.

عسگری خاطرنشان کرد: سرپرست وزارت صنایع پس از انتصاب به این مسئولیت و در مدت اخیر تغییرات زیادی در این وزارتخانه انجام داده که سئوالات زیادی در اذهان آفریده و از اگر محرابیان می خواهد وزیر شود ، باید در حوزه وظایف خود در ستاد مدیریت مصرف سوخت و وزارت خانه متبوعش باشد.

خبرنگاری از سخنگوی فراکسیون حزب الله در خصوص نظر این فراکسیون در باره طرح اجرای کامل تبصره 13 که در جلسه علنی امروز مطرح شد ولی فوریت آن رای نیاورد سئوال کرد که وی پاسخ داد: فراکسیون حزب الله 120 عضو دارد که بسیاری از آنها در فراکسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی عضویت دارند و فراکسیون تاثیر گذار است که اکثر اعضا ی آن با طرح اجرای کامل قانون مصوب مجلس درباره سهمیه بندی بنزین موافق هستند.

وی تاکید کرد: اجرای ناقص قانون در زمینه سهمیه بندی بنزین که برای پیشگیری از قاچاق سوخت عملیاتی شده ، باعث بروز ناراضایتی در میان مردم شده و این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد.

نماینده مشهد در عین حال علت عدم تصویب فوریت طرح اجرای کامل بند " و " تبصره 13 قانون بودجه 86 در جلسه علنی امروز را ، ناشی از فضا سازی توسط کسانی دانست که اعلام کردند مردم به کلی از اجرای سهمیه بندی بنزین اعلام رضایت کردند و در ادامه متذکر شد: این افراد که مانع از تصویب فوریت طرح مذکور شده اند باید پاسخگوی این رفتار باشند.