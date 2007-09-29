تاکید شهردار تهران بر کاهش هزینه های ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر صبح امروز در جلسه ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر که با حضور روسای تمامی کمیته های ستاد در محل شبستان اصلی مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد ، در این باره گفت : اعضای کمیته های ستاد برگزاری نماز در انجام کارهای مربوط به کمیته خود اسراف نکنند و بحث کاهش هزینه ها را در دستور کار خود قرار دهند.

وی در ادامه گفت: کمیته های مرتبط با موضوع ترجمه همزمان اقدامات خود را در این خصوص آغاز کنند تا زمان برگزاری نماز در زمینه ترجمه همزمان مشکلی نداشته باشیم .

وی همچنین درباره تلویزیون هایی که در محل مصلی جانمایی می شود ، گفت: از سوی کمیته فرهنگی و هنری که مسئولیت این کار را برعهده دارد برنامه هایی تهیه شود که نمازگزاران از زمان حضور در مصلی تا زمان اقامه نماز از آن برنامه ها استفاده کنند.

قالیباف در پایان باردیگر بر تلاش کمیته ها برای برگزاری نمازی پرشکوه تاکید کرد.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه دکتر عیدیان ، جانشین رئیس ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر، با ارائه گزارشی روند فعالیت کمیته های ستاد را تشریح کرد و از اتمام کار اصلی کمیته ها تا بیستم ماه مبارک رمضان خبر داد.در ادامه نیز روسای کمیته ها به بیان مشکلات موجود پرداختند.