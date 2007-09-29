به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور شرکت در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بسر می برد طی سخنانی در نشست سالیانه وزرای خارجه جنبش عدم تعهد ، گزارشی از اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی در تهران ارائه کرد.

وی سپس گفت: نشست تهران به عدم تعهد کمک کرد تا بتوان به عنوان مجموعه ای منسجم در وضعیت بین المللی خوبی با چالش های موجود و جدید مقابله کند و با تاسیس مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی در تهران هماهنگی و تحکیم همکاری ها و دیالوگ میان اعضا و سایر ملل متحد را نهادینه نماید.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: جنبش باید راهها و سازوکارهایی را که می تواند به تبدیل ظرفیت های بالقوه بی شمار موجود در عدم تعهد به قدرتی واقعی کمک می کند، را شناسایی و بکار گیرد و به صورت فعالانه تر در روند مباحث و تحولات بین المللی در نهادهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد شرکت نماید.

متکی با تشکر از حمایت جنبش از دولت و ملت ایران برای دفاع از حقوق حق خود در دسترسی به فناوری صلح آمیز هسته ای گفت: علیرغم اقدامات مغرضانه سیاسی معدودی از کشورها که منجر به بن بست در مذاکرات شده بود جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر ابتکاری جدیدی را در چارچوب همکاری های همبستگی با آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه دهد.

وی افزود: در نتیجه ملاقات های فشرده میان نمایندگان ایران و آژانس تفاهم مشترکی در تهران منعقد شد که بر مبنای آن ایران و آژانس در خصوص مدالیته حل مسائل باقیمانده توافق کردند و مدیر کل آژانس در گزارشی به شورای حکام، این مدالیته را یک گام مهم به جلو عنوان کرد.