سازمان های بیمه گر به بهانه بالا رفتن هزینه با سلامت مردم بازی نکنند

دکتر عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از خدمات ناقص سازمان های بیمه گر به بیمه شدگان گفت : مردم انتظار دارند در مقابل حق بیمه های سنگین، خدمات قابل قبولی دریافت کنند که این امر تا کنون میسر نشده است.

وی تصریح کرد : بیش از 50 سال از فعالیت سازمان تامین اجتماعی می گذرد اما این سازمان تاکنون نتوانسته طی سالهای گذشته رضایت بیمه شدگان خود را جلب کند و این امر در مورد سایر سازمان های بیمه گر نیز به همین صورت است .

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : سازمان های بیمه گر دائما از افزایش هزینه های خود خبر می دهند اما مشخص نیست این هزینه ها در راستای چه خدماتی صرف می شود.

فتاحی خاطر نشان کرد : سازمان های بیمه گر بودجه خود را خارج از مسیر قانونی هزینه می کنند اما حاضر نیستند خدمات مطلوب به بیمه شدگان خود ارائه کنند.

وی تاکید کرد : ایجاب می کند سازمان های بیمه گر به جای بهانه قرار دادن افزایش هزینه به دنبال خدمات رسانی مطلوب به بیمه شدگان خود باشد و با سلامت مردم بازی نکنند.