به گزارش خبرنگار مهر، امیر محبیان عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت و صاحبنظر مسائل سیاسی پیش از ظهر امروز در میزگرد بررسی تعامل دولت و رسانه ها که از سوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان در محل این انجمن و با حضور جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس جمهور برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: با توجه به اینکه در مورد جایگاه دولت و نقش رسانه ها به دلیل اختلافات موجود نمی توان یک تعریف یکسان ارائه کرد، لذا استقلال رسانه ای را نباید مبنی بر عدم ورود به گرایشات سیاسی دانست .

وی گفت : تعریف روشن از اطلاع رسانی و ایجاد شفافیت در فضای اجتماعی در هر حوزه ای باید از سوی رسانه ها انجام شود بنابراین تلاش خجسته ای نخواهد بود که رسانه ها را بدون گرایشات آنان در نظر بگیریم چون آنها که توسط انسانهایی که خود دارای گرایش سیاسی هستند اداره می شود به طور طبیعی از یک گرایش خاص برخوردار خواهند بود .

محبیان تصریح کرد : رسانه ای مطلوب است که لزوما به نحوی عمل کند که واقعیت ها را بر اساس گرایشات خود تحریف نکند و این گرایش در قضاوت نهایی آنها تاثیرگذار نباشد .

وی با بیان اینکه رسانه های مخالف و موافق دولت باید نقاط قوت و ضعف را با توجه به انصاف بیان کنند ، گفت : در صورتی که این دید همراه با نقدی منصفانه باشد درجه اقبال و یا عدم اقبال مردم را نسبت به آن رسانه مشخص خواهد کرد .

این صاحبنظر مسائل سیاسی اصلی ترین معضل کنونی رسانه های کشور را پرداختن به کلیات و اجتناب از ورود به جزئیات دانست و خاطر نشان کرد : وظیفه رسانه ها این است که با ورود به جزئیات ، تعریف های دقیق و روشنی از معضلات و مشکلات ارائه دهند .

محبیان ادامه داد : تردیدی نیست که محیط رسانه ای ما در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است اما این مشکل برخاسته از نظام مطبوعاتی و حزبی نابالغلند که باید هر چه سریعتر برای سامان دهی آن اقدامات لازم به وجود آید .

وی با تاکید بر اینکه حوزه های ممنوعه هنوز برای رسانه ها و نویسندگان آنان تعریف نشده است، گفت : دلیل عدم شکل گیری نظام رسانه ای بالغ در کشور همین امراست .

این فعال سیاسی در خصوص فشارهای ناشی از عدم بلوغ حوزه احزاب در کشور نیز اظهار داشت : فشار حوزه احزاب سیاسی به دلیل نابالغ بودن آن در حال حاضر به حوزه های دانشجویی و رسانه ای وارد شده و این امر باعث تغییر نقش این دو جایگاه در کشور شده است .

محبیان علت صدمه خوردن تفکر تحزب در کشور و انتقاداتی که از سوی برخی احزاب به دولت صورت می گیرد را به دلیل کارهای نامناسب انجام شده در گذشته دانست و افزود : باید در این حوزه گام موثری برداشت .

وی با اشاره به ارتباط مستقیم رسانه ها با برخی فاکتورها از قبیل تنش های سیاسی در کشور خاطر نشان کرد : هر چه تنش های سیاسی افزایش یابد هزینه رسانه ها بالاتر رفته و فشار بیشتری بر آنان وارد خواهد آمد ؛ علاوه بر این آستانه تحمل مسئولان یکی دیگر از عوامل فشار بر مطبوعات است .

این فعال سیاسی تاکید کرد : رفتار خاص مطبوعات و حرکت به سوی" آوانتوریسم سیاسی " ( ماجراجویی سیاسی ) نه تنها نقش احزاب را در جامعه با فشار و محدودیت مواجه خواهد کرد بلکه این رفتار نقش گروه های فشار را نیز در این حوزه به عهده خواهد داشت .

محبیان تصریح کرد : برای حل مسائل حوزه رسانه نمی توان تنها در این حوزه آسیب شناسی کرد ، چرا که باید قبل از هر چیز علت مشکلات موجود را به نقد و بررسی گذاشت . بنابراین باید رسانه ها با شجاعت به هر نحوی شده مسئولان را وادار کنند که در خانه شیشه ای قرار گیرند و اگر این نقش را به خوبی ایفا نکنند یا از این حوزه خارج نشوند اگر نگوییم خیانت ، خدمت هم نکرده اند .

وی کاهش تنش های سیاسی در کشور را باعث آرام شدن فضای سیاسی در کشور دانست و اظهار داشت : فضای رسانه ای کشور بنا به فشارهای موجود خارجی فضایی خاص شده است . اما به دلیل آگاهی مطبوعات ، خوشبختانه تنش های سیاسی کاهش پیدا کرده و تا حدودی فضای مطبوعات را آرام ساخته است .

این فعال سیاسی آستانه تحمل مسئولان دولت نهم را با توجه به فضاسازی های گذشته مطلوب ارزیابی کرد و افزود : دولت نسبت به شرایط موجود از آستانه تحمل بیشتری نسبت به آنچه که تبلیغ شده بود برخوردار است اما نباید غافل شد که جرات مطبوعات نیز در طرح سئوالات از مسئولان دولت نهم کاهش یافته است .

محبیان کشتن حزب و تحزب در کشور را باعث آزاد سازی غول پوپولیسم در حوزه سیاست خواند و اظهار داشت : احزاب به دلیل نوعی از عقلانیت و حتی منفعت طلبی عقلانی قابل تحمل تر از توده های مردمی هستند که مشکلاتشان حل نشده است .

وی تاکید کرد : مسلما نمی توان مردم سالاری را نوعی تعریف کرد که احزاب و تحزب در آن مغفول باشند . لذا این گرایش و دیدگاه منفی نسبت به احزاب و تحزب باعث شده که بار و فشار آن به دوش رسانه ها و مطبوعات گذاشته شود .

این فعال سیاسی اصولگرا دلیل حاکم شدن بخشی از فرهنگ ضد حزبی در کشور را به دلیل عملکرد نادرست احزاب در کشور و عدم بلوغ سیاسی آنها دانست .

محبیان ویژگی بارز دولت نهم را بکارگیری مسئولان مطبوعاتی و حوزه وزارت ارشاد به کارگرفتن افراد مطبوعاتی دانست و تصریح کرد : این فضا محیطی معقول برای ارتباط با رسانه ها را به وجود آورده اما در این خصوص هنوز هم انتظار بیشتری از مسئولان مطبوعاتی دولت است .

وی خاطر نشان کرد : دولت نباید از موضع نقد دائم و طلبکاری با رسانه ها برخورد کند چرا که رسانه ها هم به دلیل سیاست های خود و گرایشات شان اخبار را از حوزه وسیع اطلاعات گزینش می کنند .

محبیان ابراز امیدواری کرد که مطبوعات برای جلب نظر مردم نقاط ضعف و قوت دولت را به مردم منتقل کنند که در این راه باید منافع مردم بر گرایشات گروهی ترجیح داده شود تا اعتماد آنها نیز جلب شود .

این فعال سیاسی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید دولت نهم چه اقداماتی برای تعامل دوسویه و ایجاد فضای اطلاع رسانی مطلوب انجام داده گفت: کاری که دولت نهم انجام داده توانسته این است که محیط سیاسی را آرامتر کرده و فضا برای بیان نظرات آماده تر شده است و لذا این رویکرد تاکنون از فضای آنارشیسم و سر و صدا و هرج و مرج گذشته جلوگیری کرده که من در این زمینه نمره منفی به دولت نمی دهم .

محبیان در پاسخ به سئوال دیگری که ارزیابی او را از نحوه عملکرد صدا و سیما در خصوص پوشش دهی به اخبار دولت مورد سئوال قرار می داد، تصریح کرد: از لحاظ حرفه ای نقل اخبار تاحدودی ارزش دارد چرا که اگر از آن حدود تجاوز کند ، برای مردم و جامعه ایجاد" اورلود" یا " بازپس زنی خبری " خواهد کرد که این یکی از تهدیداتی است که دولت به شدت باید مراقب آن باشد .

این صاحبنظر سیاسی خاطر نشان کرد: رسانه ملی باید به سمتی برود که برکیفیت اخبار دولت بیفزاید نه اینکه تنها به کمیت آن بسنده کند .

وی افزود : در استراتژی رسانه ای دولت ، باید انتقاد درست و موثر اطلاعات از سوی رسانه ها و صدا و سیما به نحوی صورت بگیرد که باعث بازپس زنی اطلاعات و اخبار مربوط به دولت از سوی مردم نشود .

مدیرسایت آریا نیوز در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص فیلترینگ برخی سایت ها و تبعیض شورای سیاستگذاری رسانه ای اظهار داشت: با توجه به اینکه ملاک دولت برای این قضیه برخورد بر اساس قانون است، باید این وظیفه را تنها به قانون واگذار کرد .

این روزنامه نگار در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا به نظر شما کودتای خزنده مطبوعاتی در کشور وجود دارد یا خیر، گفت: متاسفانه این گونه واژه ها ، سخنان خوبی نیست چون فی نفسه پس از بیان شدن، رسانه ها را تحریک می کند و مسلما پس از تکرار این مسئله به بحران تبدیل خواهد شد.

محبیان خاطر نشان کرد: باید این عبارت را از دیدگاه رسانه ای کشور حذف کنیم.