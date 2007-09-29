به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد ،هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری مبلغ هفتصد و سی و شش میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال از محل اعتبار هزینه‌های پیش بینی نشده قانون بودجه سال 1386 کل کشور ، به منظور کمک به پرداخت دیه مصدومان حادثه برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و ژاپن ، در اختیار وزارت دادگستری قرار داد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود .

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.