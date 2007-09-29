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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۸

دیه مصدومان مسابقه فوتبال ایران و ژاپن پرداخت می‌شود

هیئت وزیران با پرداخت دیه مصدومان مسابقه فوتبال ایران و ژاپن موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد ،هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری مبلغ هفتصد و سی و شش میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت  ریال از محل اعتبار هزینه‌های پیش بینی نشده قانون بودجه سال 1386 کل کشور ، به منظور کمک به پرداخت دیه مصدومان حادثه برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و ژاپن ، در اختیار وزارت دادگستری قرار داد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود .

 این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 560668

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