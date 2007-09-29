تقدیر از خبرنگاران برای پوشش مناسب وقایع تخریب خانه ستارخان

خداوردی کریمی نژاد در گفتگو با مهر افزود: به دنبال پوشش مناسب خبری و ایجاد حساسیت در مورد تخریب خانه ستارخان در کمترین زمان ممکن اعتبارات لازم برای خرید و احیای عمارت تاریخی سردار ملی تخصیص یافت.

به گفته وی عملکرد خبرنگاران و رسانه های مختلف در برخورد با موضوع تخریب خانه ستارخان تحسین برانگیز بوده است.

وی یادآور شد: حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی به تنهایی از عده یک سازمان خارج است اما در این میان رسانه ها به وظیفه خود به درستی عمل کرده اند.

کریمی نژاد تصریح کرد: با انعکاس به موقع خبر حادثه یاد شده، حساسیت مسئولان مربوطه برانگیخته شده و اعتبارات مناسبی برای خرید و بازسازی این خانه از سوی ریاست محترم سازمان اختصاص یافت.

وی افزود: مبلغ 300 میلیون تومان برای خرید و بازسازی بخش عمده ای از عمارت اصلی سردار بزرگ مشروطه به مساحت یکهزار متر مربع کافی به نظر می رسد.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی اظهار امیدواری کرد: خانه سردار ملی تا پایان سال خریداری شده و عملیات اجرایی نوسازی عمارت باشکوه آن نیز آغاز شود.