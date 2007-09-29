چین ارتش خود را مدرنیزه می کند/ توان ارتش آمریکا به سبب جنگ عراق در حال کاهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، بروس رایت" فرمانده 50 هزار نیروی آمریکایی در ژاپن در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس خاطر نشان کرد که جنگ عراق در حال کاهش توانایی نیروها وتجهیزات آمریکا برای رسیدگی به وقایع احتمالی دیگر است.

وی افزود: این جنگ همچنین هزینه هایی که می تواند برای جایگزینی و بهبود هواپیماها مورد استفاده قرار گیرد، از بین می برد. این در حالی است که چین پدافندهای موشکی و توانایی خود برای تسلیحاتی کردن فضا را بهبود بخشیده است.

مقامهای دولت آمریکا پیشتر بارها خواستار شفاف سازی چین در فعالیتهای نظامی اش شده بودند. از جمله اخیراً دریاسالار "مایکل مولن"، رئیس آتی ستاد مشترک ارتش آمریکا در سفری به چین گفت : واشنگتن خواستار یک تصویر روشن تر از این مسئله است که هدف از مدرنیزه شدن ارتش چین چیست.

بودجه نظامی چین در سالیان اخیر هرساله رشد کرده و در سال 2007 نیز به میزان 8/17 درصد افزایش یافت. ارتش خلق چین با

3/2 میلیون نفر نیرو، بزرگ ترین ارتش دنیاست.