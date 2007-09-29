اظهار نظر موافقان و مخالفان اعلام نرخ آزاد بنزین

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس ، طرح دو فوریتی اعلام قیمت آزاد بنزین در دستور کار قرار گرفت.

ابتدا رفعت بیات نماینده زنجان یکی از طراحان اصلی این طرح،‌ در لزوم و دفاع از فوریت این طرح سخن گفت و سپس نمایندگان موافق و مخالف دیدگاه های خود را بیان کردند.

نماینده زنجان گفت که دولت در اجرای کامل بند "و" تبصره 13 قصور کرده اما مردم، مجلس را دراین خصوص مقصر می دانند، متاسفانه تا امروز که نزدیک 6 ماه از تصویب قانون بودجه می گذرد، هدف قانونگذار محقق نشده است.

وی با بیان اینکه در خصوص اجرای قانون بودجه دولت قصورکرد، اما مردم مجلس را متهم می کنند، افزود: برخی با فروش بنزین به یکدیگر قانون را زیر پا گذاشته اند و نوعی تحقیر و سوء استفاده در بین مردم رواج پیدا کرده است که باید به پایان برسد.

بیات ادامه داد: به دلیل دیر کرد اجرای این قانون از فروردین ماه به تیر ماه 86 مبلغ قابل توجهی از 5/2 میلیارد دلار بودجه مصرف بنزین وارداتی مصرف بنزین بی رویه در سه ماهه اول (حدود 25 میلیون لیتر در روز) هزینه گردید.

نماینده مردم زنجان گفت: به عبارت دیگر سهم 5/4 ماه از قرار 9 میلیون لیتر بنزین وارداتی مصوب در این سه ماه مصرف گردید به همین دلیل ارز موجود برای تامین نیاز بنزین کشور تا آخر سال 86 که روزی 7 میلیون دلار است، کافی نخواهد بود لذا باید به گونه ای عمل کنیم که سوبسید دولت برای بنزین سهمیه ای نیز به حداقل برسد و مردم که در بین خودشان به خرید و فروش بنزین پرداخته اند بنزین مورد نیاز بر سهمیه را از پمپ بنزین تامین کنند تا سهم درآمد خزانه برای تامین بنزین ماه های آینده افزایش یابد.

بیات خاطر نشان کرد: اخلاق سوء اقتصادی، رفتارهای نامناسب و نوعی تحقیر و سوء استفاده در بین مردم رواج پیدا کرده که باید به آن پایان بدهیم.

وی همچنین گفت: بخش اقتصادی کارخانه ها، پیمانکاری ها و آمد و شد روستائیان هنوز با مشکل روبروست.

به گفته بیات، در ماده واحده طرح دو فوریتی اجرای کامل قانون بودجه در بند "و" تبصره 13 که به امضای 152 تن از نمایندگان مجلس رسیده ، آمده است، به منظور جلوگیری از ایجاد تعهد مالی بر بودجه 86 برای کشور، دولت موظف است با توجه به تکلیف بند "و" تبصره 13 حداکثر 15 روز پس از تصویب این قانون، قیمت آزاد بنزین خودروهای دولتی و مازاد سهمیه مردم را اعلام نماید. همچنین مردم می توانند در صورت صرفه جویی مازاد بنزین سهمیه کارت، هوشمند خود را به قیمت مذکور به دولت واگذار نمایند و دول موظف به خرید این مقدار بنزین از مردم به قیمت اعلام شده است.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مخالفت با این طرح و اعلام نرخ آزاد بنزین گفت: طرح این موضوع به هیچ وجه فوریت ندارد و سهمیه بندی بنزین تصمیم مهم و استراتژیک کشور بوده است.

وی با بیان اینکه به دولت تذکر داده ایم که مشکلات کشاورزان و روستائیان را حل کند، ادامه داد: دولت باید اشکالات را رفع کند چرا که برخی از اشکالات نسبت به سهمیه بندی بنزین وارد است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: هنگامی که دولت محرابیان را به سرپرستی وزارت صنایع منصوب کرده اکنون باید یکی از زبده ترین نیروهایش را برای ریاست تبصره 13 بگمارد.

توکلی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس نظر وزارت اقتصاد را قبول ندارد، گفت: معتقدیم ارائه آزاد بنزین تورم بیشتری را ایجاد می کند.

وی افزود: دو نرخی بودن بنزین همواره تمام معایب فروش آزاد بنزین را دارد.

توکلی گفت: از دولت می خواهیم همت خود را بیشتر کند و معایب و اشکالات کار را برطرف کند.

بنا بر این گزارش، حق شناس نماینده بندرانزلی در موافقت با این طرح تصریح کرد: معتقدیم این طرح باید اجرا شود در عین حال به رفع اشکالات هم توجه شود چرا که این طرح در راستای رفع مشکلات است نه متوقف شدن پروژه سهمیه بندی بنزین.

وی ادامه داد: ما نه می گوئیم بالاتر از تبصره 13 و نه کمتر از آن ، ما می خواهیم این قانون به طور کامل اجرا شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: امروز در بازار قیمت بنزین با چند نرخ عرضه می شود و نیازمندان واقعی بنزین کارت های سوخت را با قیمت های چند گانه خریداری می کنند و نرخ تورم هم بر اساس همین نرخ ها ونه قیمت 100 تومانی بنزین تنظیم می شود.

حق شناس تاکید کرد: دولت باید بازار سیاه بنزین را بشکند و نرخ آزاد بنزین و نه قیمت تمام شده بنزین را مثلا با نرخ 200 تومان به مردم اعلام کند.

وی این طرح را در راستای رفع مشکلات سهمیه بندی بنزین ارزیابی کرد و گفت: از نمایندگان می خواهم به این طرح رای مثبت بدهند.

در ادامه، رجایی نماینده اراک در ادامه در مخالف با این طرح تصریح کرد: ما علت طرح این موضوع با قید دو فوریت را نمی دانیم.

وی خطاب به نمایندگان موافق این طرح دو فوریتی گفت: ضرر و زیان آنی که اکنون متوجه وضعیت کشور است، چیست؟ باید توجه داشته باشیم که هر یک از بحث هایی که در مجلس مطرح می شود آثار و تبعاتی در بازار حمل و نقل کشور خواهد داشت.

نماینده اراک گفت: نباید کارهای خوبی را که در کشور انجام می شود به فراموشی بسپاریم و به جایگاه اول بازگردیم ، اکنون که مازاد بنزین وجود دارد شاهد ترافیک به مانند روزهای اول هستیم.

وی تصریح کرد: اگر مثلا 5 درصد از بنزین کشور را با نرخ های آزاد جابجا می شود، آیا تا این اندازه اساسی است که چنین طرحی را ارائه کنیم.

رجایی اعلام بنزین با قیمت آزاد را مضر و فسادآور دانست و خاطر نشان کرد: مسئله بعدی بار مالی است که در اجرای این مصوبه تحمیل خواهد شد و لذا بهتر است اجازه دهیم دولت در یک مدت زمان مشخص طرح را اجرایی کند تا بتوانیم ارزیابی دقیقی از عملکرد آن داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اکنون 60 درصد از مردم با ارائه بنزین به شکل آزاد مخالف هستند، از نمایندگان خواست به این طرح رای ندهند.

در ادامه این جلسه، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در موافقت با این طرح گفت: در سال اول اجرای سهمیه بندی بنزین و وجود یکسری از مشکلات طبیعی بود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اختصاص سهمیه به خودروهای دولتی از ابتدا اشتباه بود، تصریح کرد: نمایندگان مجلس چیز مازادی نخواسته اند و ما برای این کار قانون داریم و باید از دولت بخواهیم که قانون را کامل اجرا کنند.

نماینده لاهیجان ادامه داد: بهتر است عین بند "و" تبصره 13 قانون کاملا اجرا شود چرا که اکنون یک قسمت از این قانون عینا اجرا نشده است.

ندیمی خاطر نشان کرد: من نمی دانم شما چگونه از مردم آمار گرفته اید که مخالف اعلام نرخ آزاد بنزین هستند، چرا که ما خود به صورت مستقیم با مردم در تماس هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ابتدا برای دو فوریت طرح قانونی اجرای کامل قانون بودجه در بند "و" تبصره 13 رای گیری شد که دو فوریت آن با 112 رای موافق، 79 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر تصویب نشد و سپس یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد که با 103 رای موافق، 69 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 209 رای نماینده حاضر، رای نیاورد.