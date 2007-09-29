برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب قرآنی در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که شامگاه پنجشنبه 5/7/86افتتاح شد، ‪ ۳۰اثر از استاد "یدالله کابلی" و استاد "محسن آقامیری" در معرض تماشای علاقمندان قرار گرفتند.

دکتر "فرحان نظامی" مدیر مرکز مطالعات اسلامی آکسفورد در آیین افتتاح این نمایشگاه با استقبال از این مناسبت، آن را اولین برنامه فرهنگ اسلامی ایرانی نامید که در تاریخ فعالیت ‪ ۲۶ساله مرکز تحت مدیریت وی برگزار می‌شود.

دکتر "علی محمد حلمی" رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا نیز با تبریک ماه رمضان، آن را فرصتی برای کسب معنویت بیشتر و اندیشیدن در راههای ارتقای جایگاه مسلمانان معرفی کرد.

حلمی نمایش این آثار را فرصتی برای تقویت پیام انسجام و وحدت اسلامی و نیز هدایت انسانها به کمال، تعالی و بندگی خدا توسط ادیان آسمانی دانست و هنر را یکی از راههای ارتباطی انسان با خالق هستی معرفی کرد.

همچنین دکتر "دیوید برونینگ" مدیر مواد آموزشی مرکز مطالعات اسلامی آکسفورد گفت که هنر اسلامی بدون آثار هنرمندان ایرانی، معنایی ندارد.

بخش پایانی آیین گشایش این نمایشگاه سخنان استاد کابلی بود که در آن توضیحاتی را درباره آثار به نمایش درآمده، برای حاضران در مراسم از میان دانشگاهیان و پژوهشگران مسایل اسلامی ارایه کرد.

کابلی و آقامیری، اساتید هنرمند خالق آثار به نمایش گذاشته شده که برای این مناسبت به لندن دعوت شده‌اند، همچنین جداگانه برای بازدیدکنندگان درباره آثار خود توضیح دادند.