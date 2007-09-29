کاپیتانی پرسپولیس مردان بزرگ می خواهد

به گزارش خبرنگارمهر، در ادوار مختلف تاریخ پرسپولیس مردان بزرگ و باتجربه فوتبال ایران مانند عزیز اصلی، پروین ، پنجعلی، عبدی ، پیوس، محمدخانی ،عابدزاده ، پیروانی و بازیکنان مطرح دیگر با افتخار و حتی احترام به پیشکسوتان بازوبند مهم این تیم را بر بازو می بستند.

درآن زمان رسم بر این بود که پیشینه بازیگری دلیل اصلی بستن بازوبند بروی بازو باشد اما بارها در این تیم چنین اتفاق رخ داد که بازیکنان قدیمی تر بازوبند را بر بازوی مردان باتجربه تر تیم می بستند.

برای تایید این گفته، زیاد به عقب برنمی گردیم و اشاره ای به اتفاق قابل تقدیری که در لیگ سوم در این تیم رخ داد می انداریم. در آن سال افشین پیروانی کاپیتان اول پرسپولیس بود و حمید استیلی کاپیتان دوم. اما در روزی که پیروانی غایب بود استیلی با توجه به پیشینه بیشتر نسبت به علی دایی در پرسپولیس، با بستن این بازوبند به بازوی کاپیتان وقت تیم ملی، به بازیکنان جوان فوتبال ایران این درس را داد که تجربه مهمتر از کسوت برای بستن بازوبند کاپیتانی تیم بزرگی مانند پرسپولیس است.

در این چند سال به خاطر تغییرات مدیریتی، سفر بازیکنان مطرح به آن سوی آب ها و خروج نفرات باتجربه پرسپولیس از این تیم به خاطر وابستگی به یک جریان یا فرد، این تیم از بازیکنان بزرگ خالی شد. این اتفاق در فصل گذشته وجهه علنی پیدا کرد و کار به جایی رسید که در زمان محرومیت و غیبت کریم باقری، کاپیتان اول پرسپولیس و فرشید کریمی که نمی خواست این مسئولیت سنگین را برعهده بگیرد، بین نفرات کم تجربه، جوان اما پرادعای این تیم نظیر مامانی، شیث رضایی و اولادی بر سر بستن بازوبند کاپیتانی درگیری های علنی و غیر علنی بوجود آمد که تنها حسن آن افزایش حاشیه های پرسپولیس بود.

در آن فصل مربیان بین المللی پرسپولیس می توانستند بدعت شکنی کرده و رسم منسوخ شده بستن بازوبند توسط افراد دارای پیشینه در فوتبال اروپا و حتی جهان را در فوتبال ایران هم بشکنند و بازوبند را بر دستان نفرات باتجربه تری چون نوری، نیکبخت و واعظی ببندند.

متاسفانه در آن فصل چنین تصمیمی گرفته نشد ولی بر اساس دو دلیل، لزوم اتخاذ این تصمیم در فصل جاری در تیم پرسپولیس احساس می شود تا پیشگیری مناسبی باشد برای حاشیه هایی که در روزهای سخت و سرنوشت ساز گریبان این تیم را خواهد گرفت. البته نمونه اولیه این حاشیه ها پس از تعویض شیث رضایی در بازی با مقاومت سپاسی، اداره نشدن صحیح پرسپولیس در دیدار با پاس همدان توسط مامانی و عصبانیت، بازی غیرمنطقی و اخراج شیث رضایی پس از حضور یک نیمه ای در همین دیدار رخ داد که می توانند بهترین دلیل برای شکل گیری جریانی مثبت در فوتبال ایران باشد.

در فصل جاری مربیان پرسپولیس خصوصا افشین قطبی از تبدیل پرسپولیس به یک تیم بین المللی سخن می گوید اما در فوتبال حرفه ای دنیا بیش از توجه به کسوت، بازوبند کاپیتانی تیم را بازیکنی بربازو می بندند که توانایی و تجربه اداره تیم را داشته باشد. مطمئنا با همین دلیل قطبی می تواند زمینه انتخاب کاپیتان های بعدی پرسپولیس بین المللی را پس از کریم باقری ایجاد کند.

دلیل دوم به این موضوع بر می گردد که در تیم فصل جاری پرسپولیس مردانی حضور دارند که تجربه بستن بازوبند کاپیتانی در تیم های ملی و باشگاه های بزرگ ایران را داشته اند. حسن رودباریان و محمد نصرتی در تیم ملی و تیم پاس، مهدی واعظی در تیم پیکان، عباس آقایی در تیم پاس، سپهر حیدری در تیم ذوب آهن، نیکبخت واحدی در تیم استقلال، پژمان نوری در ملوان و حتی محسن خلیلی درسایپا بازیکنانی هستند که کادرفنی پرسپولیس می تواند این مسئولیت را به آنها بسپارد.

مطمئنا بستن بازوبند توسط رضایی و مامانی اعتباری را به پرسپولیس نمی بخشد اما تعدادی از بازیکنانی که به آنها اشاره شد، با توجه به تجربه و بازی های بین المللی که در کارنامه بازیگری خود دارند، می تواند همانند سال های نه چندان دور به جایگاه کاپیتانی تیم پرسپولیس اعتبار دوباره ای ببخشند.

شکل گیری این بدعت که پیشینه فدای تجربه برای بستن کاپیتانی در تیم بزرگی مانند پرسپولیس شود، یک نیاز اساسی است و مطمئنا قطبی با کسب چنین تصمیمی با موافقت بیشتر اهالی ورزش مواجه می شود تا انتقادات افراد حاشیه ساز که این موضوع در نهایت نتایج مثبتی را در تیم پرسپولیس و حتی فوتبال داخلی ایران در پی خواهد داشت.

هر روز شاهد بروز این اتفاق در فوتبال اروپا هستیم که اثرات مثبتی را در پی دارد، بطور مثال بالاک در حضور کان و جان تری در حضور اوون و حتی بکام که پیشینه بیشتری داشتند، بازوبند کاپیتانی تیم های آلمان و انگلستان را بربازوی خود بستند.

ضمن اینکه نباید فراموش کرد که انسان ها برای رسیدن به بزرگی اول باید کوچکی را تجربه کنند که در غیر اینصورت شاهد اتفاقات تلخی خواهیم بود که یک بازیکن جوان با بستن بازوبند کاپیتانی تیمی بزرگ، ماهیت حقیقی خود را فراموش کرده و با خود بزرگ بینی صرف، حتی در مواقع تعویض شدن و نیمکت نشینی، برابر مربیان و بزرگان تیم عکس العمل نشان خواهد داد.

* نگارش : امیر محب ملکی