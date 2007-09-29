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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۶

پذیرش دانشجوی بورسیه ایرانی در دو دانشگاه کره جنوبی

پذیرش دانشجوی بورسیه ایرانی در دو دانشگاه کره جنوبی

دانشگاه ملی سئول و دانشگاه اطلاعات و ارتباطات کشور جمهوری کره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجوی بورسیه می پذیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه ملی سئول و دانشگاه اطلاعات و ارتباطات کشور جمهوری کره آمادگی خود را برای واگذاری تعداد 20 بورس تحصیلی به اتباع 58 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های سیاست بین الملل IT و تکنولوژی جهانی IT اعلام کرده اند.

طول دوره مقطع کارشناسی ارشد دوسال و دکترا سه سال خواهد بود.

داشتن تابعیت ایرانی، دارا بودن مدرک دانشگاه معتبر، دارا بودن سن کمتر از 35 سال، دارا بودن مهارت کافی در نوشتن و خواندن زبان انگلیسی - ارائه مدرک و نمره لازم در آزمون زبان ( IELTS=6 ، TOEFL= 550) از شرایط پذیرش داوطلبان است.

کد مطلب 560693

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