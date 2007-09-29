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۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۷

کتاب "یک مانیفست فیزیکالیسم" منتشر شد

کتاب "یک مانیفست فیزیکالیسم: ماتریالیسم کاملاً مدرن" تألیف آندره ملنیک از سوی انتشارات دانشگاه کیمبریج منشتر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه کیمبریج، این کتاب در صدد است این آموزه را که هر چیز مادی است و این تقریری از فیزیکالیسم است به بحث بگذارد.

ملنیک از این نکته بحث می کند که این دیدگاه کاملاً مبا فهوم تحقق یافتن گره خورده است و نه سوپرونینس که دیدگاهی تقلیل‌گرایانه است. دو فصل از این کتاب از این نکته بحث می‌کنند که علم جدید هیچ شاهدی تجربی علیه فیزیکالیسم ارائه نمی کند.

عناوین پاره ای از فصول کتاب بدین قرارند: تحقق‌گرایی، علیت و تبیین در جهان تحقق یافته، شاهدی علیه فیزیکالیسم و شاهدی برای فیزیکالیسم.

کد مطلب 560702

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