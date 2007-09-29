ماجراجویی های فضایی در انحصار فضاپیماهای خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه ژوئن گذشته کمیته "ستارگان" شرکت فضا و دفاع هوانوردی اروپا (EADS) که پس از شرکت بوئینگ بزرگترین شرکت هوانوردی در جهان محسوب می شود از طراحی ویژه خود برای یک فضاپیمای کوچک توریستی خبر داد.

با کمی دقت متوجه می شویم که این طراحی اساسا نسخه ای از Rocketplane XP -جت تجاری متحول شده ساخته شده به وسیله محققان شرکتی کوچک در اکلاهاما در آمریکا- است. دو سال پیش مدیران و مهندسان کمیته ستارگان EADS گرد هم آمده تا به بررسی این مدل تجاری برای قالبی همچون سفرهای فضایی بپردازند. آنها به ایده های اصلی همچون SpaceShipOne با قابلیت پرتاب از هواپیمای باری و راکت پرتاب و نشست به حالت عمودی Armadillo Aerospace توجه کردند.

مطالعات آنها نشان داد که جت Rocketplane بهترین گزینه برای الهام گرفتن در ساخت نسل جدیدی از فضاپیماهای توریستی است.

کارشناسان این شرکت استراتژی خاص خود را اتخاذ کرده اند: استفاده از جتی تجاری و در ادامه متصل کردن موتور جت به قسمت عقب آن و همچنین پر کردن بخش قابل توجهی از فضای داخل فضاپیما با استفاده از سوخت راکت و قرار دادن قسمت مسافران فضایی در در بخش باقی مانده فضاپیما. این جت از باند فرودگاه برخاسته و در ادامه راکت را در ارتفاعی بالا برای فرار به سوی فضا پرتاب می کند. از آنجا که این فضاپیما در فرودگاههای عادی برخاسته و یا به زمین می نشیند، می تواند از هر جایی ماموریت خود را آغاز کرده و به پایان برساند و شاید این نکته یکی از بارزترین وجوه تمایز آن با سایر طرح ها و فضاپیماها باشد.

دانشمندان این پروژه توجه خاصی نیز به وزن کلی فضاپیما دارند. چهارچوب سبکتر برای آن باعث خواهد شد که به راحتی تا 39 هزار فوت بالا برود و البته این ارتفاع مناسبی برای جلوگیری از هر گونه تصادف هوایی است. پس از پرتاب راکت جت تجاری به صورت خودکار کنترل می شود تا سقوط نکند. هنگامی که راکت ها نیز در بالای جو منفجر می شوند، مسافران از صندلی های خود جدا شده و در کابینی به مدت سه دقیقه جاذبه صفر را تجربه می کنند.

هنگامی که فضاپیما شروع به پایین آمدن می کند، جاذبه به آهستگی برقرار می شود که این فرآیند به مسافران زمان کافی می دهد تا خود را در صندلی هایشان مستقر کنند.

دانشمندان معتقدند این طرح کارایی خواهد داشت. اما هزینه مشکلی است که نمی توان آن را فرامش کرد: یک میلیلارد یورو! شرکت EADS می گوید گفتگوهایی را با اپراتورهای ناشاناسی آغاز کرده تا با فروش بلیت های گران قیمتی (بالغ بر 75 هزار یورو) هزینه هایی که صرف می شود تامین شوند. البته همه چیز به آینده بستگی دارد.