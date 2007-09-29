سنت "کاسم سا" در میان لرها همچنان پابرجاست

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، یکی از آداب کهن لرستان که هنوز نیز در برخی نقاط استان اجرا می شود سنت " کاسم سا" است. مردم روستای "بزنه بید" از توابع الیگودرز در ماه مبارک رمضان رسمی موسوم به "کاسم سا" دارند که البته این رسم در بین سایر مردم استان نیز مرسوم است ولی اصالت آن متعلق به روستای یاد شده است .

مطابق این سنت هر خانواده ای مقداری از غذای افطار خود را برای همسایگان می بردو همسایه نیز مقداری از غذای افطار خود را در ظرف غذایی که با آن برایش غذا آورده اند می ریزد و پس می فرستد .

اجرای این رسم ضمن تقویت روابط بین همسایگان و فامیل باعث خبر گرفتن از احوال و وضعیت معیشتی خانواده ها از یکدیگر می شود و به خصوص باعث شناسایی خانواده های کم بضاعت خواهد شد.

در لرستان بازار شیرینی های محلی در ماه مبارک رمضان بسیار داغ است. در اغلب شهرها و روستاهای لرستان شیرینی های متعددی بر سر سفره افطاری قرار می گیرد.

برخی از بانوان روستاهای رباط ، دارحوض ، پیریجرد و یارحسین و روستاهای تابع سلسله و دلفان به رسم دیرین خود سفره افطار خانواده را با شیرینی های محلی و بومی آذین می بندند .

این شیرینی ها با توجه به فصلی که رمضان در آن قرار می گیرد و نوع محیا کردن آن متنوع هستند . اگر ماه مبارک رمضان در فصل بهار و تابستان باشد معمولا با شیرینی ها و نان های محلی مانند "چزنک (معادل لکی : چ ۥ رک و رین )"، "برساق" و "ساکی پز" سفره های افطار آراسته می شوند و اگر این ماه مبارک در فصل زمستان باشد نان شیرینی "گرده" روی سفره افطار قرار می گیرد .

چزنک و ساکی پز را روی ساج (تابه) درست می کنند و به همین جهت در فصل تابستان و بهار پخته می شود چون در این فصل زنان لر در فضای آزاد اقدام به درست کردن غذا و نان می کنند .

گرده را به این دلیل در زمستان درست می کنیم زیرا برای درست کردن این شیرینی خوشمزه در این فصل از بخاری و کرسی خانگی استفاده می شود .

سفره افطار ماه رمضان مردم این روستاهای از غذاهای محلی سبک نیز خالی نیست . سوپ کشکینه از جمله غذاهای مقوی است که در فصل زمستان مورد استفاده قرار می گیرد

کشکینه خشک را زنان روستا از ماه ها قبل از ماه رمضان در فصل های بهار و تابستان با گندم نیمه آرد شده و دوغ درست می کنند و به شکل دایره در می آورند و سپس آن را جلوی آفتاب می گذارند تا خشک شود و برای فصل زمستان به همراه ادویه جات ، پیاز و روغن در آب جوش حل کرده و به عنوان یک سوپ سبک و مقوی استفاده می کنند .

مردم روستاهای اطراف سلسله و دلفان در گذشته برای دیدن ماه مجمع محلی تشکیل می دادند . مجمع محلی رویت هلال ماه مجمعی بود متشکل از بزرگان و علمای محلی که برای رویت هلال ماه به اطراف روستا می رفتند و در جایی که آسمان صاف بود سعی در رویت هلال ماه داشتند .

روستاهای لرستان عموما موذن مخصوص داشته اند . موذن هر روستا با توجه به تجربه دیرینه خود در سحرها و غروب های رمضان با صدای رسا بانگ اذان را از بالای پشت بام روستا به همه مناطق روستا می رساندند .

در بعضی دیگر از روستاها موذن از روی خواندن خروس زمان اذان را تخمین می زده است که این نوع خواندن خروس به "خروس اول" مشهور بوده است .

مردم روستای "بزنه بید" از توابع شهرستان الیگودرز نیز برای بیدار شدن مردم در سحر های ماه مبارک رمضان از دهل استفاده می کردند به این وسیله کسانی نیز که خواب می ماندند هم از خواب بیدار می شدند .

از دیگر راه های بیدار کردن مردم در سحر های ماه رمضان رفتن موذن یا یکی از اهالی روستا به درب خانه مردم و زدن در خانه ها برای بیدار کردن مردم است که خانواده ها نیز به نشانه تشکر از فردی آنها را بیدار کرده است از غذای سحر خود مقداری به او می دادند .

یکی از روستاهای جالب توجه در لرستان روستای "گراب سیدان" با جمعیتی بالغ بر 1000 نفر واقع در بخش طالقان از توابع خرم آباد است . مردم این روستا که عموما از سادات محسوب می شوند در ماه مبارک رمضان تمام نمازها( حتی نماز صبح) را به جماعت می خوانند .

قبل از شروع ماه مبارک رمضان جمعی از ساکنان روستا به قم می روند و از حوزه علمیه قم یک نفر از علمای قم را به روستا می آورند که این عالم بعد از ظهر هر روز قبل از نماز مغرب و عشاء کلاس های تفسیر و قرائت قرآن را در این روستا دایر می کند .

مردم این روستا در روزهای ماه مبارک رمضان تنها از محصولات باغات و مزارع خود برای محیا کردن افطار و سحر استفاده می کنند . در روستاهای دیگر استان نیز نمازهای ماه رمضان به جماعت خوانده می شده است .

در روستاهای اطراف الشتر هر ساله یک نفر روحانی موسوم به شیخ به روستاهای مختلف می رفته و مسائل شرعی را برای مردم توضیح می داده است.

امرایی از اهالی روستای "اسدآباد" بخش رومشکان از توابع کوهدشت به خبرنگار مهر گفت: در ایام ماه رمضان مردم روستا از یکی از روحانیون شهر دعوت می کردند تا ماه رمضان را مهمان آنها باشد .

وی اضافه کرد: یکی از بزرگان روستا برای این مبلغ اتاقی را آماده می کرد و تا پایان ماه مبارک رمضان روحانی موسوم به حاج آقا هر شب را مهمان یکی از اهالی روستا می شد و در جریان حضور در منزل روستاییان مسائل مربوط به خمس، زکات و مسائل شرعی خود را با این روحانی مطرح می کردند .

مردم روستای "اسدآباد" کوهدشت در شب های قدر همگی در یک مکان جمع می شوند و مشغول عبادت می شوند و چند نفر از اهالی روستا که نذر دارند افطار و سحری همه حاضران در مراسم احیا را متقبل می شوند .

مردم بروجرد در شب های قدر به ویژه شب 21 ماه رمضان در مراسم عزاداری شهادت حضرت علی (ع) مراسم چاووشی خوانی و منقبت خوانی را اجرا می کنند .

مردم روستای "گراب سیدان" نیز در شب 19 و 21 ماه رمضان در مراسم سوگواری امیرالمومنین علی (ع) دستجات و هیئت های سینه زنی را تشکیل داده و با بیرون آمدن از خانه مراسم عزاداری برپا می کنند و همچنین در روز شهادت حضرت علی در گل می افتند .

پختن حلوای نذری در روز 21 ماه رمضان نیز از رسوم معمول در سراسر لرستان است .

در روستای "پیریجرد" در اطراف خرم آباد در روز عید فطر مردم در بقعه پیر پیریجرد جمع می شدند و در همان جا نماز عید فطر را به جا می آوردند. پس از نماز به زیارت اهل قبوررفته و پس از آن تمام روز را به نشانه جشن در فضای آزاد می گذرانند .

مردم روستای "اسدآباد" کوهدشت نیز در روز عید فطر پس از خروج روحانی محل از خانه هرکدام از خانواده ها تکبیرکنان پشت سر وی به راه می افتند و تا مکانی که از قبل برای نماز تعیین شده است راهپیمایی می کنند که در طول مسیر نیز ساکنان خانه های دیگر نیز به جمع نمازگزاران عید می پیوندند .

زکات فطره معمولا پس از جمع آوری در هر ایل و طایفه توسط بزرگ ایل به مستضعفان و مستحقان همان ایل داده می شد و اما مردم روستای گراب سیدان زکات فطره جمع شده را هرساله صرف تجهیز، مرمت و بازسازی مسجد روستا می کنند .