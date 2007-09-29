پاکدل درباره روند نگارش فیلمنامه زندگانی پروفسور حسابی به خبرنگار مهر گفت: "چهار سال پیش طرح فیلمنامه زندگی دکتر حسابی را با سیف‌الله داد مطرح کردم و ایشان از من خواست نگارش آن را شروع کنم. بعد از انصراف وی این طرح ناتمام ماند و قرار شد مجموعه را برای شبکه اول تولید کنیم. به دلایل نامعلوم باز هم این امر میسر نشد و الان سیمافیلم قصد تولید پروژه را دارد."

وی در ادامه افزود: "کار تحقیق و پژوهش درباره زندگی پروفسور حسابی تمام شده و در حال حاضر مشغول نگارش اولیه فیلمنامه هستم. این مرحله حدود یک سال طول می کشد. چون قصد ما این است که کاری باارزش و در خور شان ایشان تولید کنیم."

پاکدل فقر منابع درباره زندگی دکتر حسابی را از عوامل مهم در کندی پروسه تولید این سریال دانست و ادامه داد: "ما تحقیقات زیادی برای نگارش زندگی این دانشمند بزرگ کرده ایم. ولی متاسفانه با کمبود منابع درباره زندگی ایشان رو به رو هستیم. بیشتر مطالبی که درباره وی موجود است چندان واقعیت ندارد و از طرفی واقعیات فراوانی از زندگی این بزرگوار نانوشته مانده است."

این فیلمنامه نویس درباره اینکه قصد دارد چه مقطعی از زندگی دکتر حسابی را به تصویر بکشد، گفت: "ما نگاهی آزاد به زندگی دکتر حسابی داریم. در واقع ایشان بستری است برای تحلیل زندگی یک دانشمند بزرگ و روایت چهار مقطع مهم زندگی ایشان در تاریخ معاصر یعنی قاجار، پهلوی اول و دوم و انقلاب اسلامی. ما سعی داریم اتفاقات مهم علمی در این دوران ها را که اتفاقا مقطع زندگی دکتر حسابی است به تصویر بکشیم."

پاکدل درباره اسم مجموعه هم تصریح کرد: "نام موقت سریال "مرد دانش" است که قطعا تغییر خواهد کرد و قصد داریم اسمی بامسماتر برای آن انتخاب کنیم. پروفسور حسابی خدمات زیادی به علم کرده است. وی تا آخرین لحظات عمرش روی تخت بیمارستان مشغول مطالعه بوده و ناجوانمردی است اگر به حسابی و امثال ایشان توجه نکنیم."