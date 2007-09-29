به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تحقق برنامه های دولت و باهدف جلب و حمایت از سرمایه گذاری در طرح‌های تولید انبوه مسکن، افزایش هر چه بیشتر عرضه واحدهای مسکونی کلیه سازندگان انبوه مسکن، سرمایه گذاران داخلی و خارجی فعال در این بخش می توانند جهت سرمایه گذاری با وزارت مسکن و شهرسازی همکاری نمایند.

سرمایه گذاران باید کلیه ضوابط و مقررات از جمله مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و معماری را در پروژه ها رعایت نمایند؛ این در حالی است که استفاده از فن آوریهای نوین ساختمانی در جهت تولید صنعتی مسکن که منجر به یک یا چند مزیت در زمینه های تولید سریع، مقاوم، سبک شده و افزایش ایمنی و کاهش قیمت تمام شده را نیز در پی داشته،ضروری است.

تولید کنندگان مسکن از حمایتها و معافیتهای قانونی قید شده در بند " د " تبصره 6 قانون بودجه سال جاری و آیین نامه اجرایی آن در صورت رعایت ضوابط مربوطه بهره مند خواهند گردید.

در این راستا، پروژه هایی که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی جهت سرمایه گذاری و اجرا به متقاضیان پیشنهاد شده به شرح ذیا است:پروژه‌هایی که از سوی این وزارتخانه جهت سرمایه گذاری و اجرا عرضه گردیده به شرح ذیل است:

1- پروژه طراحی و احداث 6000 واحد مسکونی به همراه احداث خدمات زیربنایی و روبنایی در محدوده‌ای به مساحت 95 هکتار واقع در شهر جدید بینالود مشهد 6000 هزار واحد، 95هکتار.

2- پروژه طراحی و احداث 960واحدمسکونی به همراه خدمات زیربنایی و روبنایی مجموعه در محدوده‌ای به مساحت 15هکتار واقع در شهر جدید پولاد شهر اصفهان (960واحد 15 هکتار)

3- پروژه طراحی و احداث 2500واحد مسکونی به همراه احداث خدمات زیربنایی و روبنایی مجموعه در محدوده‌ای به مساحت 50هکتار واقع در شهر جدید سهند تبریز 2500 واحد 5000 هکتار.

4- پروژه طراحی و احداث 7000 واحد مسکونی به همراه خدمات زبربنایی و روبنایی مجموعه در محدوده‌ای به مساحت 100 هکتار واقع در شهر جدید مجلسی اصفهان 7000 واحد 100 هکتار.

5- پروژه طراحی و احداث 7000 واحد مسکونی به همراه خدمات زیربنایی و روبنایی مجموعه در محدوده‌ای به مساحت 100 هکتار واقع در شهر جدید رامشار زاهدان 7000 واحد 1000 هکتار.

6- پروژه طراحی و احداث 7000 واحد مسکونی به همراه خدمات زیربنایی و روبنایی مجموعه در محدوده‌ای به مسات 100 هکتار واقع در شهر جدید ایوانکی تهران 7000 واحد، 100هکتار.

7- پروژه طراحی و احداث 7000 واحد مسکونی به همراه خدمات زیربنایی و روبنایی مجموعه در محدوده‌ای به مساحت 100 هکتار واقع در شهر جدید سیراف بندرعسلویه 7000 واحد 100 هکتار.

8- پروژه طراحی و احداث 4000 واحد مسکونی به همراه خدمات زیربنایی و روبنایی مجموعه در محدوده‌ای به مساحت 39 هکتار واقع در پردیسان قم.

9- پروژه طراحی و احداث 20000 واحد مسکونی به همراه خدمات زیربنایی و روبنایی مجموعه در محدوده‌ای به مساحت 200 هکتار از اراضی پردیسان قم.

10- پروژه طراحی و احداث 10000 واحد مسکونی به همراه خدمات مورد نیاز واقع در اراضی لپوی شهر شیراز

11- پروژه طراحی و احداث 5000 واحد مسکونی به همراه خدمات مورد نیاز واقع در محدوده ای به مساحت 80 هکتار واقع در شهر قزوین.

12- پروژه طراحی و احداث 10000 واحد مسکونی به همراه خدمات مورد نیاز واقع در محدوده ای به مساحت 150 هکتار واقع در پاکدشت تهران

13- پروژه هایی به استعداد 200 الی 300 واحد مسکونی واقع در شهرهای سنندج، شیراز و کرمانشاه.