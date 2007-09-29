خبرهای کوتاه از بسکتبال

به گزارش خبرنگارمهر، بنا به درخواست تیم تراکتورسازی کردستان دیدار این تیم با ایران نارا گنبد ازهفته چهارم رقابت های لیگ دسته اول زودتر از سایر تیم ها برگزار می شود. تیم تراکتورسازی که روز پنجشنبه برای دیدار با باثاوا به مشهد سفر کرده بود ازمسئولان فدراسیون خواست پیش از بازگشت به کردستان دیدار هفته آینده خود برابر ایران نارا گنبد را هم انجام دهد. بنابراین و با موافقت فدراسیون دیدار این دو تیم ازهفته چهارم لیگ دسته اول امروز بعد از مراسم افطار برگزار می شود. تیم تراکتورسازی پنجشنبه گذشته مقابل باثاوا مشهد به برتری دست یافت و تیم ایران نارا گنبد نیز در خانه مقابل راه آهن متحمل شکست شد.

جدایی کاپیتان شهرداری گرگان از این تیم

حمید کلاسنگیانی کاپیتان با سابقه تیم شهرداری گرگان از این تیم جدا شد. وی که در حال حاضر در تهران به سر می برد اختلاف با مدیران باشگاه و برخی مشکلات داخلی را علت اصلی عدم حضور خود در تمرینات اعلام کرده است و به همین دلیل قصد دارد برای حضور در لیگ 86 با تیم دیگری وارد مذاکره شود.

تیم "ب" فردا به مصاف نماینده فیلیپین می رود

تیم بسکتبال "ب" کشورمان در ادامه دیدارهای خود در تورنمنت بین المللی چین فردا با نماینده ای از کشور فیلیپین دیدار می کند. تیم کشورمان که امروز را به استراحت می پردازد روز گذشته در جریان این بازی ها مقابل سامسونگ کره جنوبی متحمل شکست شد ضمن اینکه در دیدار اول و دوم خود نیز به ترتیب مقابل لیون نیک چین و وین لینگ هنگ کنگ به برتری دست یافته بود.