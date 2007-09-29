اپرا وینفری ثروتمندترین چهره تلویزیونی دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد وینفری 53 ساله ژانویه 2007 در صدر جدول "20 زن ثروتمند دنیای سرگرمی" به انتخاب مجله فوربس قرار گرفت و شش ماه بعد در فهرست سالانه "100 شخصیت معروف قدرتمند" برای دومین بار رده نخست را از آن خود کرد. مجری معروف اکنون در رده نخست فهرست "20 چهره مشهور تلویزیونی" مجله فوربس قرار گرفته است.



وینفری که امپراتوری رسانه ای او شامل یک مجله و داشتن بخشی از سهام نمایش های تلویزیونی دکتر فیل مگراو و ریچل ری می‌شود، در فاصله ژوئن 2006 تا ژوئن 2007 حدود 260 میلیون دلار درآمد داشته و جری ساینفلد با 60 میلیون دلار دوم است. این کمدین که یک کلکسیون بزرگ پورشه دارد، همچنان بابت پخش مجدد مجموعه کمدی "ساینفلد" پول زیادی دریافت می‌کند.



سایمن کاول از نمایش "امریکن آیدل" شبکه فاکس با 45 میلیون دلار رده سوم را به خود اختصاص داده و دیوید لترمن نیز با 40 میلیون دلار در رتبه چهارم قرار گرفته است. دانلد ترامپ و جی لنو هر دو با 32 میلیون دلار در رده‌های بعدی هستند و جودی مگرا، جودی "قاضی جودی" هر دو با 30 و "جرج لوپز با 26 میلیون دلار رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. کیفر ساترلند نیز که در مجموعه "24" نقش مامور جک بائر را بازی می‌کند، با 22 میلیون دلار رده دهم را دارد.

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