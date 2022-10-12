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۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۹:۰۲

فرماندار پاوه:

مبارزه با مواد مخدر در پاوه نیازمند برنامه جامع مقابله‌ای است

مبارزه با مواد مخدر در پاوه نیازمند برنامه جامع مقابله‌ای است

کرمانشاه- فرماندار پاوه گفت: مبارزه با مواد مخدر در پاوه نیازمند برنامه جامع مقابله‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر رستمی فرماندار پاوه صبح چهارشنبه در نشست کمسیون مبارزه با مواد مخدر شهرستان پاوه با اشاره به مسائل روز کشور، اظهار کرد: امروز جنگ دشمن جنگ شناختی است.

وی افزود: حملات به فرهنگ، اعتقادات و دین و تحت تأثیر قرار دادن ذهن‌ها که از طریق رسانه‌های مختلف انجام می‌پذیرد از مصداق همین جنگ شناختی است.

فرماندار پاوه تصریح کرد: ما باید با اقناع سازی جوانان و نوجوانان و جهاد تبیین به مبارزه با جنگ شناختی برویم و توطئه‌های آنها را خنثی کنیم.

رستمی بیان کرد: افرادی که با پشتیبانی و هزینه نظام به جایگاهی رسیده اند و اکنون به عنوان سلبریتی شناخته می‌شوند و با تهییج جوانان از آشوب‌های خیابانی حمایت کردند باید با اقناع سازی جوانان و جهاد تبیین با آنها مقابله کنیم.

وی خاطر نشان کرد: برای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر باید اقدامات پیشگیرانه، مقابله‌ای و حمایتی داشته باشیم و دستگاه‌هایی که وظیفه‌ی پیشگیری را دارند برنامه‌های یکساله خود را با زمانبندی اجرای مشخص به دبیرخانه کمیسیون مواد مخدر شهرستان پاوه ارائه دهند.

رستمی اضافه کرد: دستگاه‌های مقابله‌ای با شناسایی محلات آلوده، شناسایی فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر با آنها مقابله کنند و دستگاه‌هایی که حمایتی هستند برنامه‌هایی که قابلیت اجرایی دارند را به ما ارائه کنند تا برای اجرا آنها تصمیمات لازم اتخاذ شود.

فرماندار پاوه خاطر نشان کرد: نمی‌توانیم افرادی را که زمانی مواد مخدر مصرف کرده اند و اکنون پاک هستند از جامعه طرد کنیم هنر ما باید در جذب این افراد در بازار کار باشد و برای همین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای جذب این افراد در بازار کار را در دستور کار قرار دهید.

رستمی بیان کرد: اعضای کارگروه باید قدرتمندتر از گذشته برای جلوگیری از گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر برنامه‌های خود را اجرا کنند.

کد مطلب 5607324

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    نظرات

    • دهقان AE ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
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      پاسخ
      من ۱۳ سال مبارزه با مواد مخدر خدمت کردم تنها راه مبارزه در مبدا ورود هست اونم با انسداد جند لایه مرزهای ورودی چه خشکی و چه دریا از طریق رسد دریایی که مواد مخدر به کشورهای حوزه خلیج قاچاق و سپس از طریق لنج های صیادی و تجاری با تبانی مهره های خود فروخته و خائن وارد کشور میشود وگرنه تلاش بی فایده هس

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