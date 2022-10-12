به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر رستمی فرماندار پاوه صبح چهارشنبه در نشست کمسیون مبارزه با مواد مخدر شهرستان پاوه با اشاره به مسائل روز کشور، اظهار کرد: امروز جنگ دشمن جنگ شناختی است.

وی افزود: حملات به فرهنگ، اعتقادات و دین و تحت تأثیر قرار دادن ذهن‌ها که از طریق رسانه‌های مختلف انجام می‌پذیرد از مصداق همین جنگ شناختی است.

فرماندار پاوه تصریح کرد: ما باید با اقناع سازی جوانان و نوجوانان و جهاد تبیین به مبارزه با جنگ شناختی برویم و توطئه‌های آنها را خنثی کنیم.

رستمی بیان کرد: افرادی که با پشتیبانی و هزینه نظام به جایگاهی رسیده اند و اکنون به عنوان سلبریتی شناخته می‌شوند و با تهییج جوانان از آشوب‌های خیابانی حمایت کردند باید با اقناع سازی جوانان و جهاد تبیین با آنها مقابله کنیم.

وی خاطر نشان کرد: برای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر باید اقدامات پیشگیرانه، مقابله‌ای و حمایتی داشته باشیم و دستگاه‌هایی که وظیفه‌ی پیشگیری را دارند برنامه‌های یکساله خود را با زمانبندی اجرای مشخص به دبیرخانه کمیسیون مواد مخدر شهرستان پاوه ارائه دهند.

رستمی اضافه کرد: دستگاه‌های مقابله‌ای با شناسایی محلات آلوده، شناسایی فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر با آنها مقابله کنند و دستگاه‌هایی که حمایتی هستند برنامه‌هایی که قابلیت اجرایی دارند را به ما ارائه کنند تا برای اجرا آنها تصمیمات لازم اتخاذ شود.

فرماندار پاوه خاطر نشان کرد: نمی‌توانیم افرادی را که زمانی مواد مخدر مصرف کرده اند و اکنون پاک هستند از جامعه طرد کنیم هنر ما باید در جذب این افراد در بازار کار باشد و برای همین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای جذب این افراد در بازار کار را در دستور کار قرار دهید.

رستمی بیان کرد: اعضای کارگروه باید قدرتمندتر از گذشته برای جلوگیری از گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر برنامه‌های خود را اجرا کنند.